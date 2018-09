Fotbalová Sparta jde s dobou, založila vlastní profesionální esport tým

Letenský klub budou zastupovat hráči českého esport týmu eSuba a jeden hráč vzejde i z kvalifikačního turnaje, kterého se zúčastní běžní fanoušci. „Vstupujeme do neprobádaných vod, protože se ve Spartě pouštíme i do těch netradičních projektů,“ řekl generální ředitel klubu Adam Kotalík v narážce na nedávnou mohutnou internacionalizaci kádru Sparty.

Esporty jsou v posledních letech na vzestupu a do budoucna se uvažuje i o jejich zařazení do programu olympijských her. Na české scéně je Sparta sice prvním klubem, který se k zapojení do videoherního světa rozhodl, ve světě ale jde o běžnou záležitost.

Týmy ve FIFA mají například Paris St. Germain, AS Řím, Manchester City, Dynamo Kyjev, Legie Varšava, naopak Schalke založilo tým v jiné videohře League of Legends.

Celosvětový trh esportů se odhaduje na 1,2 miliardy lidí a v USA se dokonce do tří let očekává, že sledovanost se vyrovná popularitě americkému fotbalu. V České republice sleduje esporty asi 400 tisíc.

Ve FIFA probíhá také mistrovství světa podporované Světovou fotbalovou federací FIFA, jehož finále se konalo v londýnské O2 Areně. Závěrečný turnaj pro 32 nejlepších, mezi které FIFA rozdala odměny ve výši 400 tisíc dolarů, sledovalo 29 milionů lidí. Kvalifikace se účastnilo dvacet milionů hráčů.