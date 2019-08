Členové týmů, funkcionáři a partneři klubů. Na domácí utkání pražských S se nikdo jiný nedostane

Řádově o miliony korun přijdou týmy Sparty a Slavie kvůli tomu, že odehrají domácí utkání bez fanoušků. Úplně prázdné tribuny ale při nich nebudou. Fotbalisty Sparty čeká takový zápas ve čtvrtek v rámci třetího předkola Evropské ligy proti tureckému Trabzonsporu a Slavii v sobotu v domácí soutěži proti Liberci. Oba kluby mají jasné pokyny, kdo na stadion smí, a kdo ne. Praha 14:46 7. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při utkání s Chelsea měla Slavie uzavřenou jen část tribuny. V sobotu bude tento trest platit pro celý stadion | Foto: Paul Childs | Zdroj: Reuters

Na ohlušující oslavy gólu domácího týmu mohou mužstva Slavie a Sparty ve svých nadcházejících utkáních zapomenout. Odehrají je totiž bez fanoušků. Jedinci, kteří se na stadion dostanou, tak budou svědky maximálně oslavy branky ze strany zástupců obou družstev. Tak tomu bylo například v srpnu 2011, kdy Slavia odehrála své prozatím poslední utkání bez fanoušků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pravidla pro fotbalové zápasy bez diváků

Není se co divit, tehdy i teď na duel Slavie s Libercem smí na stadion do Edenu z obou družstev jen hráči, trenéři a další členové realizačního týmu. A k tomu už jen funkcionáři, případně partneři klubu. Počty upřesňuje mluvčí fotbalové ligy Štěpán Hanuš: „Oba kluby mohou na utkání přivítat majitele 30 vstupenek do VIP prostor a pro hostující klub bude vyčleněno 150 míst v první kategorii.“

Samozřejmě na stadionu nebudou chybět ani pořadatelé, zdravotníci, kameramani nebo novináři. Podobné podmínky jako v české lize platí i v té Evropské pro zápas Sparty s tureckým Trabzonsporem. Konkrétnější je ředitel komunikace letenského klubu Ondřej Kasík: „Dvacet vstupenek pro vedení našeho klubu, stejný počet lístků pro zástupce Trabzonsporu, který může mít tady na tribuně ještě 200 svých hostů.

‚Vítejte v pekle! Jdeme si pro vás!‘ Fanoušci Trabzonsporu pořádají nájezdy na twitter Sparty Číst článek

Možná si říkáte, že 20 míst pro zástupce Sparty je strašně málo a že budou muset na Letné připravit pořadník nebo losování, aby se rozhodlo, koho na tribunu vpustí, a koho ne. Ale jsou i zaměstnanci klubu, kteří se do kvóty nepočítají.

„Protokol uděluje výjimku zaměstnancům klubu, kteří mají prokazatelně svou funkci nějakým způsobem spojenou přímo se zápasovým režimem,“ přibližuje Kasík.

Zápas třetího předkola Evropské ligy mezi Spartou a Trabzonsporem se hraje ve čtvrtek od 18 hodin a Radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu. Z ligového duelu Slavie s Libercem nabídne v sobotu od půl osmé reportážní vstupy.