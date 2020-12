Fotbalisté Sparty porazili Pardubice 2:0, letenští na vedoucí Slavii ztrácí už jen dva body

Už ve druhé minutě Sparta mohla jít do vedení, jenže osamocený Polidar ve vápně nepřekonal vyběhnutého brankáře Boháče. V 11. minutě se už domácí prosadili.

Dočkal předal míč Plavšičovi, který si naběhl do vápna a prudkou přihrávkou našel před brankou zakončujícího Juliše. Sparťanský útočník devátým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího střelce soutěže.

Pardubicím se za tři minuty povedlo díky Surzynovi srovnat, jenže kvůli Hufově ofsajdu gól neplatil. V 31. minutě si sparťanský obránce Hancko po rohovém kopu málem srazil míč do vlastní sítě.

Na začátku druhého poločasu Solil vypálil v šestnáctce z otočky nad. V 57. minutě nastřelil Plavšič tyč, na druhé straně Nita vychytal pardubického Čelůstku a vzápětí také Ewertona. Po dalším rohu hostů Toml zakončil z malého vápna nad.

Čelůstkova pojistka

Deset minut před koncem sparťan Čelůstka po rohovém kopu hlavou do Boháčova protipohybu přinesl svému týmu definitivní uklidnění.

V závěru sparťanský záložník Krejčí mladší ve vzdušném souboji zbytečně a surově udeřil loktem Solila do obličeje. Rozhodčí Denev mu původně udělil žlutou, po přezkoumání situace na videu však původní verdikt změnil a reprezentanta do 21 let vyloučil.

Sparta vyhrála doma v lize po dvou porážkách. Východočeši venku v ligové sezoně nezvítězili v pátém z šesti duelů.

12. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - FK Pardubice 2:0 (1:0)

Branky: 11. Juliš, 80. O. Čelůstka. Rozhodčí: Denev - Paták, Batík - Lerch (video). ŽK: Pavelka - Cadu, Tischler, Langedijk. ČK: 87. Ladislav Krejčí II (Sparta). Bez diváků.

F:L (PLATNÉ K 16. 12. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 11 9 2 0 33:3 29 2. Sparta 12 9 0 3 28:17 27 3. Jablonec 12 7 2 3 21:13 23 4. Olomouc 12 5 6 1 18:11 21 5. Plzeň 12 6 2 4 28:16 20 6. Pardubice 12 5 3 4 13:15 18 7. Ostrava 10 5 2 3 16:9 17 8. Liberec 11 5 2 4 16:14 17 9. Karviná 12 4 5 3 13:16 17 10. Slovácko 11 4 3 4 16:13 15 11. Zlín 11 5 0 6 13:14 15 12. Č. Budějovice 12 3 6 3 16:20 15 13. Bohemians 1905 12 4 2 6 15:16 14 14. Teplice 12 3 1 8 12:26 10 15. Ml. Boleslav 12 2 3 7 14:22 9 16. Brno 12 2 3 7 12:25 9 17. Příbram 12 2 3 7 10:27 9 18. Opava 12 1 3 8 10:27 6