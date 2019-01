Hrají jako jejich otcové za Spartu. Přesto se prý Martin Frýdek mladší a Martin Hašek mladší nepotatili

„Martin Hašek po tátovi geny nemá, protože táta byl pracovitý a běhavý. Martin je pracovitý, běhavý s velmi dobrou kondicí, ale je podstatně kreativnější než táta. Takže geny, jakožto fotbalové předpoklady zdědil určitě, ale co se týče té kreativity, tak tam je to trošku jiné u obou dvou,“ tvrdí kouč fotbalové Sparty Zdeněk Ščasný. Ten měl před dvaceti lety v týmu Martina Haška staršího a teď trénuje také jeho syna. Martin Hašek mladší je jednou ze zimních posil Sparty. A svůj návrat na Letnou, kde vyrůstal, s tátou probíral.

Martin Hašek mladší odchází z Bohemians, předkupní právo na něj využila Sparta Číst článek

„Samozřejmě jsme se o tom bavili, ale on byl jen takový hlas, který mi řekl své názory na tyto věci a tak podobně. Vůbec do ničeho mě ale netlačil. Něco jako ‚jdi do Sparty‘ nebo ‚nechoď do Sparty, zůstaň v Bohemce‘ vůbec neprobíhalo,“ popisuje Radiožurnálu Martin Hašek mladší.

Půjde tak ve stopách svého otce, který v minulosti hrál za Spartu. A stejné je to i u Frýdků.

„Zaplať pán Bůh za to. Snad to bude i pokračovat ještě u jiných kluků. Jsem ale rád, že je Marťa tady, a že i mladý Martin Hašek se prosazuje, a že se snad budou odchovanci Sparty pomalu vracet,“ doufá Martin Frýdek starší, že se do Sparty brzy vrátí i jeho druhý syn Christián. Devatenáctiletý fotbalista je aktuálně na hostování v Táborsku.

„Možné to je, že jsme něco zdědili, ale zase si nemyslím, že bych byl stejný typ fotbalisty, jako byl táta,“ říká Martin Frýdek mladší a trenér Sparty Zdeněk Ščasný mu dává za pravdu. „Táta Frýdek byl technický, kreativní hráč. Martin jen pracovitý, důrazný, tvrdý. Určitě není tak kreativní, jako byl táta a ten nebyl zase tak pracovitý.“

Otcové se ve Spartě minuli

Na Letné tak aktuálně najdeme dva fotbalisty se stejným jménem, jako mají jejich otcové, kteří také za Spartu dříve hráli. Na rozdíl od synů se ale těsně minuli. V létě roku 1997 totiž Martin Frýdek starší přestoupil do německého Leverkusenu a ve stejnou chvíli Martin Hašek starší teprve přišel z Liberce. Oba se po skončení hráčské kariéry stali trenéry. Martin Frýdek starší tak v této zimní přípravě vedl Loko Vltavín právě proti Spartě, za kterou nastoupil i jeho syn.

„Je to normální, snažím se sledovat spíše svoje hráče. Nějak jsem to vyloženě nevnímal. My už máme druhý nebo třetí přátelák během roku, takže už jsem skoro zvyklý,“ hodnotil Martin Frýdek starší.

Ze vzájemné konfrontace otec - syn vyšel vítězně Martin Frýdek mladší. Sparta porazila třetiligového soupeře 5:0. Podobný souboj čeká za nedlouho i Martina Haška mladšího. V prvním jarním kole totiž Sparta nastoupí proti Bohemians, které trénuje jeho otec.