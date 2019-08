Fanoušci Sparty svůj tým při utkání s Trabzonspor nepodpoří. ‚Je mi to líto,‘ mrzí kouče Jílka

Fotbalovou Spartu čeká ve čtvrtek zatím nejdůležitější utkání sezony. V prvním ze dvou zápasů předposledního předkola Evropské ligy bude hostit na svém stadionu turecký Trabzonspor a kvůli trestu z minulé sezony bude až na pár míst hlediště prázdné. Praha 14:43 8. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci Sparty svůj tým během domácího utkání s Trabzonspor nepodpoří | Zdroj: ČTK

Pokud si ve čtvrtek po osmnácté hodině na Radiožurnálu poslechnete přímý přenos utkání, možná z něj uslyšíte i to, jak kapky deště bubnují na střechu nad komentátorskou pozicí. Pokud tedy bude pršet jako při předzápasovém tréninku. Bez ohledu na počasí budete intenzivněji vnímat doteky míče a pokřiky hráčů nebo trenérů, takové ticho na stadionu bude.

Pro kouče to může být dobré, hráči nepřeslechnou pokyny, ale už vážně Václav Jílek říká: „Je smutné hrát velmi důležitý zápas bez fanoušků. Navíc v kontextu toho, jak se zde prezentovali v prvních třech kolech i přes náš nepovedený start. Mně je tento faktor líto.“

Kouče Jílka mrzí tento trest o to víc, že teď lidé chodí na Spartu na ligové zápasy ve velkém počtu a vytvářejí na Letné velmi dobrou atmosféru. „Z pohledu komunikace budou jednoznačně pokyny slyšet více, ale já to beru v tomto dvojzápase jako velkou nevýhodu. Uděláme maximum, abychom se s tím hendikepem vyrovnali a třeba ho i využili ve svůj prospěch,“ dodal na Radiožurnálu Václav Jílek

„Veškeré pokyny uslyšíme, ale Turci nám nebudou rozumět, tak že to bude výhoda,“ doplňuje kouče Michal Sáček. I když ví, že na jednoho protihráče si sparťané při hovorech v češtině musejí dávat pozor. Za Trabzonspor hraje i reprezentační obránce Filip Novák.

„Když se hraje před prázdným stadionem, tak to pro nikoho není dobré. Ovšem přece jenom hrát doma před vyprodanou Letnou je něco jiného, než hrát doma a nikdo tady nebude, nikdo nebude podporovat takový klub, jak je Sparta. Pro nás je to tedy určitou výhodou, když se bude hrát za zavřenými dveřmi. Přeji si, ať uhrajme dobrý výsledek a jakmile Sparta přijede k nám do Trabzonsporu, tak se má na co těšit,“ naráží na velmi bouřlivou atmosféru v Turecku Filip Novák.

Sparta je jediný českým celkem, který bude hrát odvetu 3. předkola Evropské ligy na hřišti soupeře. Týmy Plzně a Mladé Boleslavi, které bojují proti belgickým Antverpám či rumunskému FCSB, to mají obráceně.