Tak jsem si to představoval, jásal Karabec. Šestnáctiletý talent ze Sparty ale rekord nestihl

Vysněný nástup na prvoligovou scénu má za sebou sparťanský fotbalista Adam Karabec. Letenský talent naskočil do duelu 26. kola v Karviné až na začátku nastavení a hned si připsal první gól v nejvyšší soutěži. Předtím odehrál v lize jen zhruba šest minut únorového utkání v Olomouci. Karabec se v 16 letech a necelých 11 měsících stal třetím nejmladším střelcem nejvyšší soutěže. Karviná 7:22 1. června 2020

Historické tabulce nejmladších ligových střelců vévodí jeho spoluhráč Adam Hložek, který byl rád, že o prvenství nepřišel.

„Takhle jsem si to představoval, byl to vysněný nástup. Jsem za to strašně rád,“ řekl v nahrávce pro média Karabec, který uzavřel skóre ve třetí minutě nastavení gólem na 4:1.

„Dostal jsem dobrý balon od Andrease (Vindheima). Situace byla jako dělaná na to, abych si to vzal jeden na jednoho nebo vystřelil ještě před tím obráncem,“ dodal mladík, jenž se dostal do A-týmu v zimní přípravě.

Hložek stále nejmladší

Možná i kvůli koronavirové pauze, trvající dva a půl měsíce, přišel o šanci stát se vůbec nejmladším střelcem v historii ligy. Na čele statistik zůstal jeho o rok starší spoluhráč Hložek, který premiérově skóroval v 16 letech, sedmi měsících a 15 dnech. Na druhém místě je Tomáš Pilík.

„Jsem rád, že jsem nejmladším střelcem pořád já. Hned po zápase jsem se Adama ptal, ale říkal, že by býval musel skórovat ještě před karanténou proti Olomouci. Měl nevýhodu té karantény, jinak by se určitě trefil dřív. Jsem rád, že mi to prvenství zůstalo,“ uvedl s úsměvem Hložek.

V Karviné přispěl druhým sparťanským gólem k obratu skóre. Pražané po první půli prohrávali 0:1, ale po změn stran otočili stav na 4:1.

„Vstoupili jsme do toho špatně. Dostali jsme gól, který sice neplatil, ale to se nemůže stávat. Pak jsme tam měli asi dvě vyložené šance, které jsme měli využít a mohli jsme jít do vedení 2:0. Všechno by bylo v klidu. Místo toho jsme inkasovali a po poločase jsme prohrávali. V kabině jsme si něco řekli, že tady musíme vyhrát a podle toho to vypadalo. Do druhého poločasu jsme vstoupili úplně jinak,“ dodal Hložek.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 1. 6. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 26 20 4 2 54:8 64 2. Plzeň 26 17 5 4 54:22 56 3. Jablonec 26 12 7 7 43:36 43 4. Liberec 26 13 3 10 46:34 42 5. Ostrava 26 11 7 8 37:28 40 6. Sparta 26 10 8 8 47:35 38 7. Slovácko 26 10 8 8 31:30 38 8. Ml. Boleslav 26 11 4 11 43:45 37 9. Č. Budějovice 26 11 3 12 41:42 36 10. Olomouc 26 7 12 7 32:31 33 11. Bohemians 1905 26 9 6 11 32:39 33 12. Teplice 26 6 10 10 23:41 28 13. Karviná 26 5 9 12 21:34 24 14. Zlín 26 6 5 15 23:42 23 15. Opava 26 4 7 15 13:43 19 16. Příbram 26 4 6 16 17:47 18