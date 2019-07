Fotbalisté Alžírska v rozstřelu vyřadili Pobřeží slonoviny, postup do semifinále slaví také Tunisko

Videorozhodčí by měli zasahovat méně. A změna pravidel fotbalu pomůže, říká bývalý rozhodčí Příhoda

Jako bývalý rozhodčí by Příhoda neměl nic proti tomu, aby se záběry videorozhodčího promítaly na velkoplošné obrazovky na stadionu. „Určitě by to pomohlo, ale to musí rozhodnout FIFA,“ připomíná.