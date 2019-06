Obhájci titulu Kamerunci neodletěli na fotbalový Africký pohár národů, hádají se se svazem o odměny

Kamerunský národní tým neodletěl kvůli sporu hráčů se svazem o výši odměn na fotbalové mistrovství Afriky. Obhájci titulu měli zamířit na šampionát do Egypta ve čtvrtek večer, reprezentanti ale odmítli opustit hotel a na letiště se nedostavili. Kamerun by měl do turnaje vstoupit úterním zápasem s Guineou-Bissau.

