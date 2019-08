„Typologicky a geograficky jsme skoro stejné země. Belgie na tom byla patnáct dvacet let zpět velmi špatně a byl to skoro až podprůměrný tým. Uvědomili si to, překopali systém mládeže, systém akademií, sjednotili tréninkové náplně akademií, mají jednotné testování. To jsou věci, které bychom chtěli převzít,“ popisuje vedoucí Úseku fotbalových akademií Karel Poborský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 FAČR chce akademie jako Belgie. ‚Typologicky a geograficky jsme skoro stejné země,‘ říká Poborský

Aktuálně nejvýše postavená země na žebříčku Mezinárodní fotbalové federace, je ve výchově mladých hráčů pro Česko vzorem. Podle ředitele Oddělení rozvoje fotbalu Jiřího Kotrby je proto potřeba, aby finance od Ministerstva školství a tělovýchovy dostali hlavně trenéři.

„Peníze z ministerstva by primárně měly jít na proces. Tím je tréninkový proces. A ten musí vést trenéři, kteří by měli být zaplacení tak, aby nemuseli mít další zaměstnání, aby uživili rodinu,“ říká Kotrba.

Kotrba od října pokračuje v projektu regionálních akademií, který v roce 2015 nastartoval jeho předchůdce Michal Prokeš. Vizí je, že do budoucna bude v každém kraji jedna regionální akademie. Zatím chybí ve Středočeském, Královéhradeckém, Zlínském a Libereckém kraji. V Moravskoslezském kraji se naopak nově otevírá už druhá akademie. Kromě Karviné bude také v Ostravě na zrekonstruovaných Bazalech.

„Abychom mohli přemýšlet o tom, že vychováme talentované hráče, tak potřebujeme mít základnu co nejširší. Musíme dělat kroky pro to, aby nám tu děti přibývaly. Děláme měsíc náborů, snažíme se i finančně podpořit trenéry malých klubů,“ připomíná ředitel Oddělení rozvoje fotbalu Jiří Kotrba, že při výchově mladých hráčů se asociace nesmí zaměřovat jen na ty nejlepší v akademiích.