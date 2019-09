Inter Milán bude nastálo v Česku. Italský velkoklub otevírá v Praze svou akademii pro malé fotbalisty

Fotbalový Inter Milán bude v Česku, a to déle než jen na nadcházející zápas Ligy mistrů se Slavií. Italský velkoklub totiž otevřel v hlavním městě svoji akademii. Projekt v Praze zahájil slavný argentinský fotbalista Javier Zanetti. Současný viceprezident Interu si také zatrénoval s dětmi v Hostivaři. Praha 23:18 9. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Javier Zanetti na snímku z roku 2018 | Foto: Sergio Perez | Zdroj: Reuters

Zahrál si zápasy na malé branky, zapojil se do různých cvičení a poté zapózoval na fotky fanouškům, kteří se do Prahy sjeli z celé republiky. Pro legendu Interu Milán Javiera Zanettiho běžný den, pro žáčky hostivařského klubu Dominika a Denise zážitek, na který jen tak nezapomenou.

Fotbalová akademie Interu Milán v Praze

„Je to hrozně super možnost a je to hrozně hezké. Hodně jsme se před ním snažili, abychom na něj udělali dojem a pochvala možná bude,“ shodují se malí fotbalisté.

A proč ne někdy v budoucnu právě od Javiera Zanettiho. Po krátkodobých kempech, které u Prahy pořádal i konkurenční Juventus, otevírá Inter Milán jako první zahraniční velkoklub akademii v Česku nastálo. Zapsat se mohou malí fotbalisté, co už hrají za kluby, ale také školáci, kteří si ještě žádný tým nevybrali.

„Já jsem jako malý takovou možnost neměl, vyrůstal jsem na periferii s kamarády na plácku. Akademie je ideální možnost jak dětem předávat fotbalové a další hodnoty. Je to inovativní projekt, který rozšiřujeme po celém světě. Kombinujeme znalosti domácích i italských trenérů a jsem přesvědčen, že touto cestou máme děti co naučit,“ láká do akademie slavný obránce, kterého doposud nikdo nepřekonal v počtu startů za Inter Milán ani argentinskou reprezentaci. Tréninky budou v Praze na Letné a na starost je bude mít přímo kouč z Milána.

„Je to zcela zásadní věc pro rozvoj nejen dětí, ale i trenérů, managementu… Je tu permanentní kouč z Interu, který bude nastavovat tréninkový proces a bude předávat zkušenosti primárně českým trenérům a jejich asistentům, kteří budou dále pracovat s dětmi,“ vysvětluje Radiožurnálu jeden z manažerů projektu, Jiří Hrabovský. Akademii oficiálně začne fungovat 23. záři, tedy několik dní poté, co kvalitu fotbalistů Interu Milán otestují v Lize mistrů hráči Slavie.