Je to nejlepší hráč Sparty, komentují výkon Rrahmaniho fanoušci. Kosovan se proti Zlínu blýskl dvěma góly

Fotbalisté Sparty vedou s 19 body Chance ligu. O dva body za nimi je druhý pražský klub Slavia, ta totiž jednou remizovala. V sedmém kole nejvyšší české soutěže porazila Sparta 3:1 Zlín. Dvěma góly se na vítězství podílel kosovský útočník Albion Rrahmani, který v den utkání slavil 25. narozeniny.

Albion Rrahmani

Albion Rrahmani | Foto: Michal Sváček / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Byly to mé nejlepší narozeniny vůbec,“ dojímal se Rrahmani, který dal dva góly a po utkání děkoval fanouškům, kteří ho potěšili. To oni udělali z Rrahmaniho narozenin výjimečný večer. Kosovan tak měl ohromnou radost, když vyvolávali jeho jméno.

Poslechněte si kosovského fotbalistu

K narozeninám přinesl Rrahmani do kabiny Sparty občerstvení. „Nebylo to tradiční kosovské jídlo, protože tu nemám mamku, aby navařila,“ řekl Rrahmani, kterého chválili i trenér Zlína Bronislav Červenka a záložník Michal Cupák, tomu se líbil hlavně druhý Rrahmaniho gól.

‚Má kvalitní zakončení‘

„Prokázal svoji kvalitu, sekl si balon na pravačku a krásnou střelou nedal Dostymu (Stanislavovi Dostálovi) šanci,“ komentoval střelu Kosovana Cupák. „Je to kvalitní fotbalista, má kvalitní zakončení. Ten druhý gól byl skvělý, u prvního gólu jsme si ho tam nepokryli. Skvěle ale řešil situace,“ doplnil Červenka.

Sparťanští příznivci byli s výkonem Kosovana také spokojeni. Kromě podpory přímo z tribun dostával pochvaly Rrahmani i na sociálních sítích. „Je to nejlepší hráč Sparty,“ komentoval útočníka jeden z fanoušků pod příspěvkem na oficiálním instagramovém účtu klubu. „Nechápu, že minulý rok strávil na lavičce,“ dodal další. 

Rrahmani přestoupil do pražské Sparty loni v létě z rumunského týmu Rapid București. Sparta měla za kosovského reprezentanta zaplatit pět milionů eur, tedy zhruba 120 milionů korun, čímž se stal nejdražší posilou v historii české ligy.

