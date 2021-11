Asi nejlepší období kariéry, přiznává reprezentační gólman Mandous. S Kolářem se ve Slavii podporují

Čeští fotbalisté se v Praze chystají na závěrečný zápas kvalifikace mistrovství světa. V úterý večer nastoupí na Letné proti Estonsku. Národní tým se na důležitý duel naladil výhrou 7:0 v přípravném utkání proti Kuvajtu. K vysokému vítězství přispěl čistým kontem brankář Slavie Aleš Mandous, který má v posledních týdnech velmi dobrou formu. Praha 16:26 13. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Mandous v reprezentačním dresu | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

V posledních čtyřech soutěžních zápasech dostal Aleš Mandous v brance Slavie přednost před dlouholetou jedničkou Ondřejem Kolářem. Pražané všechna utkání vyhráli a devětadvacetiletý gólman v nich navíc ani jednou neinkasoval. V součtu s reprezentací tak Mandous udržel už pět čistých kont v řadě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Aleš Mandous zažívá nejlepší období kariéry. Více v příspěvku Lukáše Michalíka

„Tohle období si užívám moc. Pro gólmana je každé čisté konto jenom plus, celému týmu to dodáva sebevědomí. Zažívám asi nejlepší období kariéry, chytám pravidelně v jednom z nejlepších klubů v lize, jsem moc šťastný,“ přiznává spokojený Aleš Mandous, který si přitom na šanci ve Slavii musel trpělivě počkat.

Po letním přestupu z Olomouce se do branky Pražanů dostal až v desátém soutěžním zápase sezony. Do sestavy se probojoval i díky zranění Ondřeje Koláře, který navíc do té doby několikrát chyboval.

„S Ondrou máme skvělý vztah. Když chytal on, tak jsem ho podporoval já, teď mě podporuje on. Dělá mi skvělý servis a chová se úplně normálně, je to profesionál,“ říká Mandous.

Stoper Zima v Turíně zatím nenastupuje a bojuje s konkurencí v obraně. Přesto věří v návrat do sestavy Číst článek

Za reprezentační áčko zatím Mandous odchytal dvě utkání. Loňský duel Ligy národů se Skotskem i čtvrteční přípravný zápas proti Kuvajtu se shodou okolností hrály v Olomouci, kde plzeňský odchovanec působil tři sezony. Zatímco v minulém roce od Skotů inkasoval dva góly, proti Kuvajtu na něj nešla ani jedna střela.

„Byla to nejjednodušší nula, co jsem kdy odchytal. Musel jsem se hýbat, protože byla už zima, tak jsem alespoň běhal rovinky,“ dodal Mandous, který se teď s národním týmem připravuje na závěrečný zápas kvalifikace mistrovství světa.