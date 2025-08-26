Liga mistrů vítá tři nováčky. Poprvé v historii si soutěž zahraje Kajrat Almaty, kyperský Pafos a Bodo Glimt
Fotbalisté Kajratu Almaty si poprvé zahrají hlavní fázi Ligy mistrů. Šampion Kazachstánu v závěrečném 4. předkole překvapivě vyřadil Celtic Glasgow na penalty. Do soutěže postoupili také další dva nováčci. Kyperský Pafos uspěl proti Crvené zvezdě Bělehrad a norský tým Bodö/Glimt si poradil se Sturmem Štýrský Hradec.
Kajrat ve 3. předkole vyřadil také na penalty Slovan Bratislava a vytvořil si své maximum v kvalifikaci Ligy mistrů. V závěrečném play off senzaci dokonal. Domácí přečkali několik šancí soupeře a v rozstřelu měli pevnější nervy.
Hrdinou se stal brankář Anarbekov. Chytil tři penalty a zastínil tak svůj slavnější protějšek Schmeichela. Z domácích neuspěl jen Gromyko, který chtěl napodobit Panenku a trefil břevno.
Celtic si nezopakuje svou loňskou účast v ligové fázi. Nevedl si v ní vůbec zle, získal dvanáct bodů a ve vyřazovací fázi pak vypadl jen o jediný gól s Bayernem Mnichov.
Pafos zvítězil v Srbsku 2:1, v domácí odvetě prohrával o gól a zápas směřoval do prodloužení. V 89. minutě však o remíze 1:1 a postupu rozhodl Brazilec Jaja. Pafos bude třetím kyperským klubem v Lize mistrů. Hostům nepomohl ani Olayinka, bývalý hráč Slavie nastoupil až v závěru po inkasované brance.
Tým Bodö/Glimt se v minulé sezoně probojoval až do semifinále Evropské ligy a nyní se postaral o další historický úspěch. O postupu do hlavní fáze Ligy mistrů norský šampion prakticky rozhodl již doma, když rozdrtil Sturm Štýrský Hradec 5:0. Rakouskému celku už výhra 2:1 v domácí odvetě nepomohla. Ani Sturm si tak stejně jako CZ Bělehrad nezopakuje loňskou účast v ligové fázi.