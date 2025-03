Změní ‚dvojdotek‘ fotbalová pravidla? UEFA na základě kontroverzní penalty Álvaréze plánuje revizi

Trenér fotbalistů Atlética Madrid Diego Simeone po domácí odvetě osmifinále Ligy mistrů s Realem Madrid protestoval proti rozhodnutí sudího neuznat gól Juliána Álvareze v penaltovém rozstřelu. Po vítězství Atlética 1:0 se muselo prodlužovat, obhájci trofeje pak vyhráli 4:2 na penalty a postoupili. Madrid 18:20 13. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontroverzní moment osmifinále Ligy mistrů - levá noha útočníka Juliana Álvareze se dotkla míče před jeho pravou, penaltový gól proto nemohl být uznán | Foto: Susana Vera | Zdroj: Reuters

Real Madriv v prvním utkání zvítězil 2:1, městský rival však v odvetě jeho náskok srovnal. Klíčová pak byla druhá série rozstřelu. Álvarez na mokrém trávníku uklouzl, ale v pádu skóroval. Videorozhodčí (VAR) však zaznamenal, že útočník kopal pravou nohou a míče se lehce dotkla také jeho levá noha. Proto Álvarezova penalta neplatila.

Simeone byl z verdiktu rozhodčího Szymona Marciniaka frustrovaný a řekl, že ještě neviděl snímek, který by přesvědčivě dokazoval, že se Álvarez dotkl míče dvakrát. „Nikdy jsem neviděl, že by VAR byl vyzván k přezkoumání penalty v rozstřelu. Nikdy,“ uvedl argentinský kouč na tiskové konferenci.

„Viděl někdo dvojdotek? Prosím, kdo byl na stadionu a viděl, jak se dvakrát dotkl míče, že se míč pohnul, pojďte prosím dopředu a zvedněte ruku,“ vyzval Simeone. „Nevidím nikoho se zdviženou rukou, takže to je vše, co k tomu říct. Další otázka,“ dodal.

Brankář Realu Thibaut Courtois uvedl, že to bylo pro Atlético nešťastné, ale rozhodnutí bylo podle pravidel správné. „Přišlo mi to divné, takže jsme to řekli rozhodčímu a pak se potvrdilo, že tam byl dvojdotek. Penalta neplatila, což nám samozřejmě dalo výhodu. Álvarez uklouzl a dvakrát se dotkl míče, to se nesmí. Je to smůla, ale taková jsou pravidla,“ řekl belgický gólman.

Trenér Carlo Ancelotti měl stejný názor. „Správné rozhodnutí. Když nám došlo, že to možná nebylo v pořádku, už to zkoumali u videa. Viděl jsem to, myslím, že se míče dotkl levou nohou, byl to druhý dotek," řekl kouč Realu.

"Někdy se stane, že když kopnete do míče poté, co se ho dotknete i druhou nohou, tak pak letí úplně jinam. V tomhle případě směr nezměnil, ale míče se dotkl oběma nohama. Pravidla jsou jasná,“ uvedl pro BBC bývalý irský brankář Shay Given.

Za Real pak neproměnil penaltu Lucas Vázquez, jenže domácí Marcos Llorente napálil břevno. Nejúspěšnější tým v historii soutěže posunul do čtvrtfinále Antonio Rüdiger. Dalším soupeřem Realu bude Arsenal.

Incidentem se na podnět Atlética zabývala i UEFA a po přezkoumání záznamů dala za pravdu rozhodčím. „Na záběrech je vidět, že došlo ke kontaktu, byť minimálnímu, se stojnou nohou,“ uvedla v prohlášení a doplnila, že spolu s FIFA a pravidlovou komisí IFAB probere případnou revizi pravidla.

Postup uchoval Realu naději na rekordní 16. triumf v soutěži. Madridští rivalové se ve všech soutěžích utkali v penaltovém rozstřelu pošesté a pokaždé vyhrál Real. Atlético s ním ve vyřazovací fázi Ligy mistrů prohrálo popáté, včetně dvou finále. Více nezdarů s jedním soupeřem zažil pouze Bayern Mnichov, který proti Realu Madrid neuspěl sedmkrát.

Simeone ujistil, že navzdory kruté porážce je na své hráče hrdý a doufal, že se rychle vzchopí, protože v neděli ve španělské lize hostí v bitvě o titul Barcelonu. „Jsem si jistý, že Barca chtěla, abychom šli do prodloužení. Do zápasu půjdeme unavení a poražení, ale dáme do toho vše, co v nás je,“ slíbil.