Za tři roky v Česku skončilo 350 fotbalových týmů. ‚Krize amatérského fotbalu je velké téma,‘ tvrdí FAČR

FAČR měl ke konci loňského roku zhruba 332 tisíc registrovaných členů, což je rekord od zavedení elektronické evidence v roce 2012. Velkou zásluhu na tom však mají velké kluby a města, zatímco na vesnicích fotbal prožívá velkou krizi. Nejde však pouze o problém České republiky.

Evropská fotbalová unie UEFA v roce 2010 registrovala 23,5 milionu fotbalistů, před dvěma let už jen 15,7 milionu. „Krize amatérského fotbalu je velké téma. Je to mimo jiné dané tím, že se poprvé v historii relevantně spočítali členové. Dřív byla registrace celoživotní a teď je jen na rok,“ uvedl předseda grassroots komise FAČR Otakar Mestek.

Nejaktuálnější statistiky FAČR zatím nemá, od roku 2015 však v Česku skončilo kolem 350 týmů. „Nicméně některé statistiky UEFA jsou šokující, protože 40 procent fotbalistů nad 15 let končí s fotbalem,“ uvedl šéf Unie českých fotbalových trenérů Verner Lička.

„U nás je problém s přitažením dětí ke sportu. Neměl by být cíl fotbal, ale sport obecně a výchova jedince. Na prvním místě bychom měli vychovávat člověka a potom v patnácti letech ho třeba začít učit fotbal,“ přidal Lička. „Například na Islandu mají od tří let povinně gymnastiku a teprve potom přejdou ke konkrétnímu sportu. Ve Švédsku mají ve školkách povinné čtyři sporty, ze kterých si posléze vyberou jen dva. A v Rakousku je na školách tělocvik povinný každý den,“ dodal.

Českému fotbalu nepomáhá navíc ani skutečnost, že pro lidi není dostatečně důvěryhodný. Podle dva roky starého průzkumu UEFA ho v tabulce důvěryhodnosti zařadili až na 17. místo z dvaceti. „Je to velká koule, kterou za sebou táhneme. Ale i když to není asi chyba amatérského fotbalu, tak s tím musíme bojovat a dělat všechno pro to, abychom dojem zlepšili,“ uvedl Mestek.

Právě jeho grassroots komise se snaží nejmenším klubům pomoci řadou projektů v rámci tzv. grassroots charty UEFA, která má za cíl bojovat s ubývajícím počtem fotbalistů. Například zavedením 80 profesionálních trenérů, kteří budou mít na starost kluby „restartovat“.

„Říkáme jim zapalovači a jsou v každém okrese, dřív byli jen v kraji. Budou pracovat na tom, aby se klub spojil třeba se mateřskou nebo základní školou, žádaly o granty,“ přidal Mestek. „V dorosteneckých soutěžích už jsme najeli na flexibilitu počtu hráčů a přemýšlíme o kazachstánské cestě, že by se nižší soutěže hrály v menším počtu,“ dodal s tím, že přesnější závěry bude mít FAČR k dispozici na podzimní národní grassroots konferenci v Nymburce.