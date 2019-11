Nejvíc mě těší, že konečně hraju, pochvaloval si střelec vítězného gólu Sparty Vindheim

Až do utkání v Opavě odehrál za Spartu v lize pouze 40 minut. V neděli ale norský fotbalový univerzál Andreas Vindheim poprvé nastoupil v nejvyšší domácí soutěži v základní sestavě a hned pomohl Pražanům svým gólem k vítězství na hřišti soupeře.

„Samozřejmě jsem šťastný, je to pro mě nová pozice. Zvykám si na nové pohyby a návyky, ale jsem rád, že hraju a že jsem týmu pomohl gólem k vítězství. Nejvíce mě ale těší, že konečně hraju,“ řekl Radiožurnálu po zápase střelec vítězného gólu Sparty.

Andreas Vindheim přicházel v létě na pražskou Letnou s velkým očekáváním. Čtyřiadvacetiletý norský fotbalista měl zalepit díru na pravém kraji sparťanské obrany, jenže celou přípravu i velkou část dosavadní sezony promarodil.

Do zápasů tak začal naskakovat až teď, a to na trochu nezvyklém postu. Místo na do obrany ho kouč Václav Jílek poslal v Opavě od začátku na pravé křídlo.

„Myslím, že Andreas jednoznačně naplnil naše očekávání. Ukázal to už v pohárovém utkání v Budějovicích. Tam dal jasně najevo, že je schopen tuhle pozici zahrát. Jeho ofenzivní složka je na velmi dobré úrovni.“

A výkon norského univerzála chválil kromě trenéra i sparťanský útočník Libor Kozák. „Už minulý zápas v poháru odehrál suprově. O jeho kvalitách jsme věděli už na tréninku a dnes to akorát přenesl do zápasu. Ten gól to byla práce navíc a vyřešil to suprově.“

I díky premiérové trefě Andrease Vindheima se tak fotbalová Sparta posunula na šestou příčku prvoligové tabulky.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 4. 11. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 15 13 2 0 33:3 41 2. Plzeň 14 9 2 3 26:13 29 3. Jablonec 15 8 3 4 27:20 27 4. Ml. Boleslav 15 8 2 5 30:21 26 5. Slovácko 15 7 4 4 20:19 25 6. Sparta 15 7 3 5 28:19 24 7. Ostrava 15 7 1 7 24:22 22 8. Liberec 15 6 3 6 24:22 21 9. Č. Budějovice 15 6 2 7 24:26 20 10. Olomouc 15 4 7 4 22:22 19 11. Teplice 15 4 6 5 13:20 18 12. Bohemians 1905 15 4 4 7 17:26 16 13. Příbram 15 3 3 9 14:28 12 14. Karviná 15 2 5 8 11:20 11 15. Zlín 14 3 2 9 9:21 11 16. Opava 15 2 3 10 7:27 9