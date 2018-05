Místo Číny Japonsko. Iniesta má zamířit do Visselu Kóbe

Španělský záložník Andrés Iniesta nakonec po odchodu z Barcelony nezamíří do Číny, ale do Japonska. Podle médií se čtyřiatřicetiletý fotbalista dohodl s Visselem Kóbe, který by měl příchod mistra světa i Evropy oznámit ve čtvrtek.

