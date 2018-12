Začnou se angličtí fotbalisté prosazovat mimo Premier League? Vzorem může být osmnáctiletý Sancho

Většina jeho krajanů z mládežnických reprezentací paběrkuje v Premier league nebo hostuje ve druhé či třetí anglické lize. Osmnáctiletý fotbalista Jadon Sancho zvolil jinou, pro mladého talenta z Britských ostrovů netradiční cestu. Coby teenager se rozhodl opustit rodnou zemi a za novou výzvou zamířil do Německa. Riskantní krok se vyplatil - dnes je hvězdou Bundesligy a dostal se i do seniorské reprezentace. Dortmund 16:30 2. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jadon Sancho v dresu Drotmundu. | Foto: Leon Kuegeler | Zdroj: Reuters

Ještě loni patřil Sancho k hvězdami nabitému Manchesteru City, kde i ve svém nízkém věku trénoval s prvním týmem. Šanci na pravidelné zápasové vytížení ale neviděl, a tak raději přestoupil do Dortmundu.

„Přestěhovat se z Anglie byla pro mě ta nejtěžší výzva. Nechat doma mámu a sestry nebylo jednoduché. Nemůžu jen tak sejít ulici, abych se potkal s kamarády. Ale chci být profesionální fotbalista a musím pro to něco obětovat. Dělám to, co je pro mě nejlepší a cítil jsem, že odchod do Německa je ta nejlepší cesta,“ řekl Sancho na tiskové konferenci před srazem anglické reprezentace.

Rozhodnutí opustit domov se mu zatím vyplácí. V aktuální bundesligové sezoně stihl za 13 kol čtyři góly a šest asistencí, přitom hlavně v úvodu ročníku naskakoval do hry až na závěrečné minuty. Jeho příběh navíc inspiruje další anglické mladíky, kteří často v Premier League marně čekají na šanci.

„Chceme vidět talenty u nás, ale bohužel, v Premier league to mají mladí hráči těžké. Proč by kluby dávaly šanci osmnáctiletým hráčům, kteří mají nevyrovnanou výkonnost, když můžou koupit reprezentanta s 50 starty za svoji zemi. A to je to smutné pro všechny anglické fotbalisty,“ povzdechl si v debatě televize BT Sport někdejší záložník Liverpoolu Steve McManaman.

Cesta Jadona Sancha, nebo třeba Riesse Nelsona, který naopak září v Hoffenheimu, zaujme i z jiného důvodu. Angličtí hráči se do zahraničí obecně nehrnou a raději zůstávají na ostrovech. Kromě Sancha s Nelsonem působí ve zbylých čtyřech nejprestižnějších evropských ligách už jen čtyři další Angličané.

„Myslím si, že za tím jsou kulturní důvody, protože to rozhodně není otázka peněz. I pro takového Iana Rushe , legendu Liverpoolu, bylo těžké, když na čas opustil Anglii. Jde o rozdíly v pojetí fotbalu a životním stylu,“ vysvětlil svůj pohled na věc bývalý trenér West Hamu Alan Curbishley.

Třeba ale zrovna Jadon Sancho bude tím, kdo v anglickém fotbale odstartuje nový trend.