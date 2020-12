V Anglii se po dlouhé době vrací fanoušci na stadiony. Zatím maximálně dva tisíce

V Londýně ano, v Manchesteru ne, v Liverpoolu ano, v Birminghamu ne – zkrátka jen tam, kde to úřady povolí. Ale i tak je to pro fotbal dobrá zpráva. Na některé stadiony v anglické Premier League se v sobotu vrátí fanoušci. Za jasně daných podmínek se na tribuny dostanou dvě tisícovky diváků. Poprvé na večerní utkání mezi West Hamem a Manchesterm United. Londýn 13:36 5. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osamělý fanoušek na stadionu Bramall Lane, kde své domácí zápasy hraje tým Sheffield United | Zdroj: Reuters

Na stadionu s šedesáti tisíci sedaček to samozřejmě stále bude vypadat trochu zvláštně, hymna West Hamu asi ani tentokrát nebude znít jako dřív, kdy ji z plna hrdla zpívaly davy lidí a výrazně méně bude i bublin, které fanoušci na olympijském stadionu tradičně vykouzlí svými bublifuky. Ale stěžovat si samozřejmě nikdo nebude, vidět po 266 dnech alespoň pár lidí na tribunách bude jistě docela příjemné.

V Anglii je to od pátku velké téma několika sportovních stanic, i když moderátoři samozřejmě připomínají i to, že fanoušci přijdou na fotbal jen v regionech, které se na stupnici rizika nákazy dostaly na bod dva.

Tento víkend se tak zatím otevřou brány jen pěti stadionů a fanoušci se pochopitelně budou muset držet přísných opatření. Samozřejmostí jsou zakrytá ústa, neměli by opouštět svá místa, křičet ani se objímat při oslavách vstřelené branky a ještě před utkáním bude všem změřena teplota. Ale fotbalisté jsou rádi, že už si při zápase nebudou připadat tak osaměle.

„Opravdu moc, moc se těším na to, až se fanoušci vrátí. Je to pro nás skvělá příležitost. Upřímně, hrát bez nich… fakt to nebylo nic jednoduchého. Samozřejmě, ty dva tisíce, pořád je to strašně málo, ale jo, bereme to. I tak to pro nás bude velký rozdíl,“ říká útočník West Hamu Sebastien Haller v pořadu Kelly and Wrighty show.

Přítomnosti alespoň dvou tisícovek diváků by si mohli užít v základní sestavě i Hallerovi dva čeští spoluhráči Tomáš Souček a Vladimír Coufal.