Coufal trefil břevno, Souček dostal červenou kartu a West Ham remizoval na půdě Fulhamu

Fotbalisté West Hamu remizovali v anglické Premier League na hřišti Fulhamu 0:0. Rozhodnout mohl český obránce West Hamu Vladimír Coufal, který ve druhém poločase trefil hlavou břevno. Záložník Tomáš Souček dostal v závěru přísnou červenou kartu, když zřejmě nechtěně trefil loktem do obličeje hráče soupeře. Londýn 20:35 6. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Souček doskutuje s rozhodčím MIkem Deanem. | Foto: Adam Davy | Zdroj: Reuters

West Ham prožívá výborný vstup do nového roku, když z šesti dosavadních ligových utkání dokázal hned pět vyhrát a jen jednou padl s Liverpoolem. Dohromady je z toho průběžné páté místo v tabulce. Naopak Fulhamu se nedaří dobře a zatím bojuje o záchranu.

Manchester United zostudil Southampton devíti góly, bodově se dotáhl na městského rivala Číst článek

Na hřišti to ale v úvodu utkání vypadalo, jako by Fulham byl mužstvem, které překvapivě bojuje o účast v evropských pohárech. Domácí byli aktivnější, velké šance si ale nevytvářeli. Hosté pořádně zahrozili jednou,a to když skluzující Bowen nedosáhl na přízemní centr do vápna.

V 55. minutě mohli domácí vést, jenže to by Loftus-Cheek musel v dobré šanci sám před brankářem zakončovat přesněji. Kladiváři byli zase hodně blízko ke gólu o deset minut později, když Coufal hlavičkoval do břevna.

Zápas tak nakonec žádnou branku nepřinel, jeden zásadní moment ale přeci jen přišel. V nastavení totiž před rozehráním útočné standardní situace trefil Tomáš Souček loktem do obličeje jednoho z hráčů Fulhamu, a přestože to byl zřejmě nezaviněný úděr, rozhodčí po dlouhém zkoumání opakovaných záběrů udělil českému záložníkovi červenou kartu.

V sobotu se v Premier League představil i Matěj Vydra, který byl u remíziy Burnely s Brightonem. Český útočník mohl v 72. minutě rozhodnout, jenže svou šanci neproměnil.

Soucek got a red for this pic.twitter.com/5Mg8toir5b — Tom (@thomasgeorge97) February 6, 2021

Anglická fotbalová liga - 23. kolo:

Aston Villa - Arsenal 1:0 (2. Watkins), Burnley - Brighton 1:1 (53. Gudmundsson - 36. Dunk), Newcastle - Southampton 3:2 (26. a 45.+4 Almirón, 16. Willock - 30. Minamino, 48. Ward-Prowse), Fulham - West Ham United 0:0,

21:00 Manchester United - Everton.