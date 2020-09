Návrat do Premier League Leedsu nevyšel, nováček padl s mistrem. ‚Donutili nás k chybám,‘ ocenil Klopp

Zápas dvou nejlepších obran loňského ročníku Premier League a Championshipu, který se změnil v ofenzivní podívanou. Tak vypadal hektický návrat Leedsu po 16 letech zpět mezi elitu. Mužstvo argentinského trenéra Marcela Bielsy trápilo úřadující šampiony anglické ligy Liverpool, třikrát dokázalo dotáhnout vedení soupeře. Body nováčkovi odepřel až pár minut před koncem zkompletováním hattricku Muhammad Salah, jenž uzavřel skóre na 4:3. Liverpool 10:43 13. 9. 2020 (Aktualizováno: 10:54 13. 9. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Před prázdnými tribunami stadionu Anfield Road přitom zprvu nic nenaznačovalo, že by měl favorit pod vedením Jürgena Kloppa klopýtat. Po čtyřech minutách hry potrestal hru rukou v pokutovém území z pokutového kopu Salah.

Jenže ani ne po osmi minutách přišlo srovnání. Jack Harrison si zpracoval dlouhý a vysoký pas do křídla, prošel nejlepšího mladého hráče loňské sezony Trenta Alexandera-Arnolda a propálil brankáře Alissona na přední tyč.

Tím přetahovaná mistra s nováčkem neskončila. Jakmile Liverpool skóroval, Bielsův tým přišel ať už dřív či později s odpovědí. Na listinu střelců se v dresu „Reds“ zapsal znovu Salah a také Virgil van Dijk, hostům daly naději branky Patricka Bamforda a Mateusze Klicha.

„Fotbal ve své nejlepší podobě. Byla to pořádná podívaná, to mám rád,“ rozplýval se po utkání v rozhovoru pro Sky Sports Klopp.

Rozhodnutí zařídil znovu Salah, který se jako první hráč v historii Liverpoolu trefil ve čtyřech po sobě jdoucích úvodních zápasech sezony. Tentokrát mu penaltu vybojoval faulovaný Fabinho.

Bielsovo zklamání

S bohatou nadílkou branek mohl být spokojený leckterý fanoušek, ne však trenér hostů. „Viděli jsme čtyři góly v naší síti. To, že jsme některým z nich mohli zabránit, je zklamání,“ řekl pro BBC Bielsa.

Přestože se jednalo o souboj týmů, které se v loňské sezoně pyšnily nejlepšími defenzívami ve svých ligách, Liverpool byl na podobný scénář připravený. „Hodně lidí to říkalo, že nám může Leeds způsobit problémy, protože to dokážou komukoliv. Obdrželi jsme tři góly, což znamená, že jsme nějaké chyby udělali, které nás oni donutili vyrobit,“ popsal Klopp.

„Na to, že to byl první zápas, jsme hráli skvělý fotbal. Jejich nasazení bylo stoprocentní, ale my jsme byli na boj připraveni. Kdo by to čekal po výhře titulu. To se mi líbí. To je něco, co jsme chtěli dokázat,“ doplnil německý kouč.

Návrat Leedsu do Premier League sice bodově nevyšel, i díky předvedené hře se však v očích expertů jasným kandidátem na setrvání v nejvyšší soutěži. Napravit porážku může Bielsa a spol. už příští víkend, kdy Leeds na Elland Road hostí dalšího nováčka Fulham.