Angličané před zápasem v Česku hrozili odchodem, při projevech rasismu v Bulharsku ale hráli dál

Pondělní vysokou výhru fotbalistů Anglie v kvalifikaci mistrovství Evropy v Bulharsku zastínilo rasistické chování domácích fanoušků. Zápas v Sofii byl v kvůli urážlivým pokřikům v prvním poločase dvakrát přerušen a podle pravidel UEFA mohl být i předčasně ukončen. Sofia 13:54 15. října 2019

Angličtí fotbalisté se však o přestávce rozhodli duel dohrát a nakonec Bulharsku vítězstvím 6:0 připravili nejvyšší domácí porážku v historii. Bulharům i přesto hrozí tvrdý trest od UEFA, protože už proti Anglii měli kvůli rasistickým incidentům ze zápasů s Kosovem a Českou republikou uzavřenou část stadionu. Nyní jim hrozí ještě tvrdší tresty, včetně uzavření celého stadionu pro listopadový zápas s českým týmem.

Utkání v Sofii bylo kvůli rasistickým pokřikům, hajlování a napodobování opičích skřeků přerušeno ve 23. minutě a hrát se začalo zhruba po pěti minutách. Podruhé byla hra zastavena chvíli před přestávkou. Jako první se terčem nadávek stal obránce Tyrone Mings.

„Řekl jsem to Harrymu Kaneovi (kapitán týmu). On šel za trenérem a ten si promluvil se čtvrtým rozhodčím. Po druhém přerušení jsme mohli předčasně odejít do kabin, ale rozhodli jsme se zůstat a těch pár minut dohrát. Na hřišti jsme jim mohli odpovědět nejlépe,“ citoval server BBC debutanta Mingse.

„Všechno jsme nahlásili a rozhodčí zakročili velmi rychle. O pauze jsem hráčům říkal, že při dalších projevech rasismu odejdeme z trávníku. Ale druhý poločas byl klidnější a hráči tak mohli všem odpovědět na hřišti,“ řekl anglický trenér Gareth Southgate.

'Zvládli jsme to'

Rozhodčí i pořadatelé zasáhli rychle. Kromě varování prostřednictvím hlasatele také nechali vyvést skupinu nejradikálnějších chuligánů. Podle pravidel UEFA mohl být zápas při třetím prohřešku předčasně ukončen. Ještě o přestávce bylo anglické reprezentaci ukončení nabídnuto, ale hráči to odmítli.

„Všichni jsme se na tom shodli. Hráči, trenér, realizační tým. Jsem pyšný na to, jak jsme to zvládli, a myslím, že jsme se rozhodli správně. Všichni ty nadávky slyšeli a mně osobně nijak moc nevadí. Spíš je mi líto lidí, kteří mají takové názory,“ uvedl Mings.

Zatímco bulharský trenér Krasimir Balakov a většina jeho hráčů po utkání uvedla, že žádné rasistické nadávky neslyšela, uznání od anglických hráčů i médií si vysloužil domácí kapitán Ivelin Popov. Ten o pauze ani nešel do šatny a celou poločasovou přestávku se snažil domluvit fanouškům, aby se uklidnili.

„Slyšel jsem, co o přestávce udělal. Podnikl to zcela sám a něco takového, udělat dobrou věc, potřebuje odvahu. Na něco takového by se nemělo zapomínat,“ napsal na twitter útočník Marcus Rashford, který se na vysoké výhře stejně jako Kane podílel jedním gólem. Po dvou brankách dali Ross Barkley a Raheem Sterling.