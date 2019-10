Fotbalisté Anglie opustí v případě projevů rasismu hřiště. ‚Je smutné, že se to ještě děje,‘ říká Sterling

Fotbalistům anglické fotbalové reprezentace došla trpělivost s rasismem na stadionech. Před pátečním duelem kvalifikace mistrovství Evropy v Praze v kabině několikrát řešili, jak se k tomuto problému postavit. Nakonec se rozhodli k poměrně radikálnímu řešení. V případě, že v nadcházejících zápasech dojde z hlediště k urážkám některého z reprezentantů, anglický výběr je připraven odejít na protest ze hřiště. Londýn 18:43 9. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista anglické reprezentace Raheem Sterling v dresu Manchesteru City | Zdroj: Reuters

Angličtí fotbalisté, kteří se v pátek představí v Praze, jsou připraveni odejít při rasistických pokřicích ze hřiště. Naposledy byl terčem rasistických fanoušků útočník tmavé barvy pleti Raheem Sterling ve Wembley proti Bulharsku.

Raheem Sterling a Jakub Jankto mluví o rasismu na stadionech.

Ještě předtím si vyslechl čtyřiadvacetiletý rodák z Jamajky a nejen on z tribun opičí zvuky třeba i v černohorské Podgorici po svém gólu na konečných 5:1.

„Abych byl upřímný já to tentokrát neslyšel, ale několik spoluhráčů mi řeklo, co se ozývalo z ochozů. Víme, každý z nás to ví, jakou má, kdo barvu kůže. Nechápu proč s tím někdo má problém, ale není to bohužel nic nového. Je smutné, že ještě v roce 2019 se něco takového děje,“ řekl Radiožurnálu hráč Manchesteru City.

Teď už ale Angličanům trpělivost došla a před dvojutkáním v Česku a v Bulharsku poslali do světa zprávu, že v případě rasistických projevů fanoušků všichni odejdou ze hřiště, jako tým. S tím, že až v případě, že nezaberou předchozí upozornění od rozhodčího směrem k ochozům.

První záminku k tomu, aby to udělali, by mohli dostat v pátek v Praze při utkání s českými fotbalisty. „Fotbalová reprezentace vždy odmítala jakékoliv rasistické projevy. Nepatří to na žádný stadion a v tomto směru chceme také apelovat na fanoušky, aby vytvořili jen sportovní atmosféru,“ říká Michal Jurman, mluvčí české Fotbalové asociace.

Záložník národního týmu Jakub Jankto k rasistickým výlevům fanoušků dodává. „My se tím nějak nezaobíráme, ale samozřejmě by se to stávat nemělo a tím chceme i poprosit fanoušky, aby fandili slušně a v klidu,“ prohlásil záložník italské Sampdorie.

Pokud by angličtí fotbalisté hřiště před koncem zápasu opustili, čekal by je zřejmě od Evropské fotbalové asociace UEFA blíže nespecifikovaný trest. Angličané jsou si toho vědomi, ale i tak mají v plánu případnou kontumaci a pokutu přijmout. Za upozornění na trvající nepřípustné rasistické chování na stadionech, které se opakuje, jim za to stojí.