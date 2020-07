Je stále jasnější, že Havlíčkův Brod má po legendárních hokejistech Holíkových či Suchém dalšího velmi slavného rodáka. Fotbalista Tomáš Souček prorazil v jedné z nejlepších soutěží světa - anglické Premier League. Dlouholetý hráč pražské Slavie byl zatím ve West Hamu na hostování, teď na něj podle twitterového účtu West Ham News londýnský klub uplatnil opci a Souček tak na britské ostrovy přestoupí. Londýn 12:54 21. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český záložník Tomáš Souček slaví první gól v Premier League | Zdroj: Reuters

Kdyby se teď dělal průzkum mezi fotbalovými fanoušky, o kom se teď nejvíc baví, dost možná by to byl právě Tomáš Souček. Český reprezentant je hitem letošního jara a léta, a jak můžeme celkem často vídat na sociálních sítích, drží mu palce příznivci bez ohledu na klubovou příslušnost.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Souček přesvědčil fanoušky i vedení West Hamu a vyvrátil slova Řepky. V Londýně zůstane natrvalo

Nedávno o něm třeba mluvil v Olympijském podcastu Radiožurnálu bývalý stoper Sparty nebo právě West Hamu Tomáš Řepka. Ten sice Součkovi moc nevěřil, ale přál mu.

„Nemyslím si, že je rychlostně tak zdatný, aby byl vůbec vhodný typ na post, který zastává. Časem se ukáže,“ říkal tehdy Řepka. „Svoji kvalitu samozřejmě má, jinak by nešel do Premier League, to je jasné. Necháme se překvapit. Já bude jedině rád, když mě přesvědčí, že jsem se mýlil,“ dodal.

Nejdražší přestup z české ligy zpečetěn. Souček zůstává v Londýně, West Ham uplatnil opci Číst článek

Že by se mohl Souček prosadit v anglické lize, naznačil třeba zápas minulé evropské kvalifikace, vy kterém při senzačním vítězství Česka nad Anglií vyhrával vysoký záložník jeden hlavičkový souboj za druhým.

„I kluci se tomu smáli, že tam byla nějaká trampolína, ale byl jsem rád, že jsem týmu nějak pomohl,“ usmíval se Souček po říjnovém vítězství 2:1.

Velmi dobrou bilanci v osobních soubojích má pětadvacetiletý záložník i ve West Hamu, kam v lednu ze Slavie zamířil. A kromě už také dává důležité góly. V posledních pěti zápasech dal hned tři, čímž hodně pomohl k tomu, aby se jeho hostování proměnilo v přestup. To totiž bylo podmíněno záchranou West Hamu v nejvyšší soutěži.

West Ham tak Slavii zaplatí Slavii přes půl miliardy korun, tedy ještě o něco víc, než dal Dortmund v roce 2001 Spartě za Tomáše Rosického.