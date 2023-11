Barák chce za reprezentaci stále hrát. Připustil konflikt se Šilhavým kvůli zápasu s Polskem

Fotbalista Antonín Barák řekl, že není v poslední době povoláván do národního mužstva patrně kvůli tomu, že byl naštvaný, když v březnu v úvodním utkání kvalifikace mistrovství Evropy proti Polsku nenastoupil v základní sestavě. Osmadvacetiletý záložník Fiorentiny se za to v říjnovém telefonátu s trenérem Jaroslavem Šilhavým s reprezentačním manažerem Tomášem Pešírem omluvil, na druhou stranu si ale není vědom, že porušil interní týmová pravidla. Florencie 14:05 10. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonín Barák v dresu národního týmu. | Zdroj: Profimedia

Barák připustil, že nezvládl situaci poté, co při výhře 3:1 nad Polskem naskočil do hry až v 71. minutě. V druhém z březnových zápasů v Moldavsku, kde Češi remizovali bez branek, pak hrál od začátku a v 73. minutě střídal. V červnu, září, říjnu ani nyní na nadcházející listopadové závěrečné zápasy v nominaci nebyl. Šilhavý to odůvodnil tím, že se Barák nevhodně choval v týmu.

„Před říjnovým srazem pan Šilhavý přes média uvedl, že je řada na mně, že já bych se měl ozvat. Já ten krok udělal, hned druhý den jsem panu Šilhavému volal. U telefonátu byl přítomen i manažer týmu Tomáš Pešír. Telefonát trval asi 20 minut, třikrát po sobě jsem se pana Šilhavého zeptal, jaká interní pravidla jsem porušil. Řekl, že už mi bylo vše řečeno na předchozích srazech. Pár pohovorů jsme spolu vedli, ale nebyl jsem si vědom porušení pravidel. Vždy jsem se choval jako profesionál, ať už v tréninkovém procesu, na mítinky jsem chodil včas, žádný konflikt jsem neměl,“ řekl Barák.

Pohovor v Moldavsku

„Pak do toho vstoupil pan Pešír a odůvodnil to tak, že jsme měli pohovor v Moldavsku po zápase s Polskem. Byl to druhý pohovor na tom srazu. První jsme měli před zápasem s Polskem, kde mi trenéři řekli, že nebudu hrát. Přiznávám a přiznal jsem to do telefonátu i panu Šilhavému, že je to jediný moment, za který mi mohou něco říct. Že nebudu proti Polsku hrát, jsem v tu chvíli nějak emočně nezvládl, byl jsem naštvaný. Start kvalifikace, cítil jsem se skvěle a cítil jsem, že v tu chvíli mám týmu co dát. Za to jsem se panu Šilhavému v tom telefonátu omluvil,“ poznamenal Barák.

Domnívá se, že za vyřazením z týmu do jisté míry stojí i pohovor v Moldavsku. „Pan Pešír mi v tom telefonátu říkal, že jsem po pohovoru v Moldavsku vypadal, že si o nich myslím, že jsou úplní debilové. Já mu řekl: Vy máte veřejné výstupy založené na domněnkách? Telefonát pak vyústil v to, že mi pan Šilhavý řekl, že je rád, že jsem se ozval a ukončili jsme telefonát. Přišlo mi, že situace nabrala nějaký směr. Ještě jsem je v tom telefonátu poprosil, ať jakoukoli komunikaci řešíme jako chlapi, ne přes média,“ uvedl Barák.

Popření sporů se Součkem a Coufalem

„Čekal jsem na listopadovou nominaci, protože si přejete reprezentovat. Nebyl jsem v ní, nemám s tím žádný problém. Na otázku směrem ke mně ale pan Šilhavý řekl, že se situace nijak neposunula. V tu chvíli jsem dostal impulz k tomu, že se musím vyjádřit. Byl bych hrozně rád, aby tenhle výstup uzavřel ten kruh, ve kterém se delší dobu plácáme. Chci, aby to dnešním dnem celé skončilo a byl klid, aby se v médiích neřešilo, že Tonda Barák je rebel. Osobně vám říkám, že Tonda Barák je naprosto v pohodě, nic si nebere osobně, má čistý stůl, čisté svědomí a chuť reprezentovat,“ doplnil.

Zároveň odmítl, že by měl spory s některými hráči, jak spekulovala média. „Před finále (Evropské konferenční ligy) s West Hamem se mluvilo o tom, že bych měl mít problém s některými hráči, jmenoval se Vláďa Coufal, Tomáš Souček i další jména. Čistě za sebe můžu říct, že jsem s nikým žádný problém neměl, fyzický ani verbální. Dokonce si troufnu říct, že skoro se všemi, možná úplně se všemi v týmu, mám nadstandardní vztahy,“ uvedl Barák.