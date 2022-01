Arsenal zažil proti Manchesteru City tři minuty hrůzy, v deseti hráčích nakonec prohrál 1:2

Fotbalisté Arsenalu prohráli v Premier League s Manchesterem City 1:2, přestože měli zápas skvěle rozheraný. Domácí nepustili úřadujícího mistra do šancí a v první půli je poslal do vedení Bukayo Saka. Ve druhém poločase ale vyrovnal z penalty Riyad Mahrez a červenou kartu následně dostal londýnský stoper Gabriel. Když už jeden ze šlágrů kola mířil k remíze, rozhodl španělský záložník Rodri. Londýn 15:34 1. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozhodčí Stuart Attwell dává červenou kartu Gabrielu Magalhãesovi z Arsenalu | Foto: Ian Walton | Zdroj: Reuters

Oba týmy při vstupu do nového roku mohly čerpat z výborné formy z konce toho uplynulého. Arsenal i Manchester City za sebou mají pět výher v řadě, svěřenci Pepa Guardioly si navíc na čele tabulky udělali díky klopýtnutím soupeřů pohodlný osmibodový náskok.

Zápas na Emirates začal za bouřlivé atmosféry a v dobrém tempu, neúčastnil se ho ale trenér domácích Mikel Arteta, který je nakažený covidem-19. Silná územní převaha Manchesteru City se promítla jen do náznaků šancí, centr Raheema Sterlinga těsně minul tyčku a neujal se ani točený pokus Kevina de Bruyneho.

Zato Arsenal začal rychlými protiútoky v obraně anglického mistra nacházet díry. Před Martinem Ødegaardedm na poslední chvíli zasáhl gólman Ederson, který zvládl vyrazit i pokus šajtlí Gabriela Martinelliho. Povedená pasáž domácích vyústila v úvodní branku, Bukayo Saka trefil po zemi míč zpoza vápna mimo dosah Edersona a stadion slavil.

Další Martinelliho pokusy z konce poločasu se neujaly a v druhé půli Manchester City vyrovnal. Granit Xhaka stáhl ve vápně Bernarda Silvu a nařízenou penaltu v 57. minutě v klidu proměnil Ryiad Mahrez. Šlo o první střelu Citizens na bránu soupeře.

To byl začátek tříminutovky hrůzy Arsenalu. Vzápětí totiž Martinelli netrefil prázdnou bránu poté, co míč z brankové čáry odklízel Nathan Aké a ihned poté dostal domácí stoper Gabriel druhou žlutou kartu a Arsenal šel stejně jako v srpnovém duelu do deseti. Inkasovaný gól, zmařená šance a červená karta, dění mezi 57. a 60. minutou bylo pro zápas zásadní.

Obraz hry se změnil, obranu domácích vyztužil Rob Holding a Manchester City svému soupeři míč takřka nepůjčil, šance si však stále vytvořit nedokázal. Obětavě bránící hráči Arsenalu všechny pokusy hráčů v bledě modrém blokovali a brankář Aaron Ramsdale se musel starat hlavně o centrované míče.

Snaha londýsnkých ale přišla vniveč. Nakopnutý míč do vápna v nastavení zápasu se štěstím po odrazu propadl ke španělskému záložníkovi Rodrimu a ten ho uklidil do sítě - 1:2.

Arsenal tak nakonec půlhodinové oslabení zlomilo a první zápas roku 2022 prohrál. První Manchester City si mezitím zajistil další výhru a bude čekat na odpověď Liverpoolu a Chelsea, které čeká v neděli vzájemný zápas.

Výsledky Premier League Arsenal - Manchester City 1:2 (31. Saka - 57. Mahrez z pen., 90.+3 Rodri),