Stal se skoro mým otcem, vzpomíná prezident Libérie a bývalý fotbalista Weah na Wengera

Bývalý fotbalový trenér Arséne Wenger dostal za svou kariéru řadu ocenění. To, jaké teď obdrží, se z nich ale vymyká. Legendární kouč londýnského Arsenalu dostane nejvyšší státní vyznamenání africké Libérie. Ocenění mu předá George Weah, současný prezident země a bývalý vynikající fotbalista. Právě Weaha totiž Wenger na konci 80. let vytáhl do velkého fotbalu a nastartoval tak jeho kariéru.

