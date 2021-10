Australský fotbalista Cavallo prolomil tabu, přiznal homosexualitu jako první aktivní profesionál

„Ahoj všem, tady Josh Cavallo. Je tady něco, co bych všem rád sdělil. Jsem fotbalista a jsem gay,“ říká Cavallo ve videu, které pod názvem „Joshova pravda“ zveřejnil klub Adelaide United na svých stránkách.

Levý obránce australského týmu se rozhodl svoji homosexualitu veřejně přiznat proto, že už ho unavovalo podávat co nejlepší výkony na hřišti, a přitom žít dvojí život.

„Je to vyčerpávající, nepřeji nikomu, aby to zažil. Jako kluk jsem měl pocit, že se musím pořád schovávat. Cítil jsem se poníženě, že nikdy nebudu moct dělat to, co miluji a zároveň být gay. Chci hrát fotbal a chci, aby mě všichni brali jako rovnocenného,“ přiznal Cavallo, který se svojí orientací bojoval šest let.

Po prolomení svého osobního tabu se bál reakce od okolí, především svých blízkých, spoluhráčů a trenérů. Všichni ho ale podpořili.

„Myslel jsem, že když se přiznám, lidé o mě najednou začnou smýšlet jinak, začnou o mě říkat špatné věci a dělat si ze mě legraci. Ale bylo to naopak, získal jsem si tím respekt. Přiznání svým blízkým, vrstevníkům, spoluhráčům a trenérům bylo neskutečné. Podpora, která se mi od nich dostala byla obrovská,“ řekl levý obránce Adealide United.

Kromě australského celku ho na twitteru podpořily i světové velkokluby jako Barcelona, Juventus Turín nebo Liverpool. Ten ke Cavallově příspěvku přidal větu z názvu své ikonické hymny: You never walk alone, tedy Nikdy nejsi sám.

Proud of you @JoshuaCavallo for your strength and bravery.



You'll Never Walk Alone ❤️ #RedTogether https://t.co/1zOmGBnCRf — Liverpool FC (@LFC) October 27, 2021

Po skončení kariéry se k homosexualitě přihlásil třeba i německý fotbalista Thomas Hitzlsperger nebo americký fotbalista Robbie Rogers, když končil kariéru v roce 2013. Někdejší hráč anglického Leedsu se ovšem poté na trávníky vrátil, s Los Angeles Galaxy dokonce ovládl zámořskou ligu MLS a stal se tak prvním homosexuálním sportovcem, který získal titul v některé z významných soutěží v USA.

V Austrálii přišel s coming-outem v roce 2019 Andrew Brennan, který stále aktivně hrál. V té době už ale jenom druhou tamní nejvyšší soutěž, která se mezi profesionální neřadí.