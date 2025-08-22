‚Doma jim to vrátíme dvakrát tolik.‘ Baník se s Celje trápil, v odvetě si i přes prohru věří na postup
Výsledek lepší než výkon. Tak by se dal charakterizovat první zápas závěrečného předkola Konferenční ligy mezi slovinským Celje a Baníkem Ostrava. Slezané si především v první půli říkali špatným výkonem o horší skóre. „Snad jim to doma vrátíme dvakrát tolik a postoupíme,“ říká v reportáži Radiožurnálu Sport kapitán Baníku Michal Frydrych.
„Byl to těžký zápas, hlavně v prvním poločase. Neměli jsme pohyb a nebyli jsme důrazní, chyběla nám agresivita a nedostupovali jsme hráče. Ale musíme pochválit soupeře, protože byli vynikající, o čemž jsme my samozřejmě věděli,“ chválil soupeře trenér Baníku Pavel Hapal.
Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o prohře Baníku v úvodním souboji o Konferenční ligu se slovinským Celje
Domácí měli po vlastním gólu Chaluše v 8. minutě další tři velké šance a dvakrát trefili tyč. Baníkovci se několikrát během přerušené hry podle kapitána Michala Frydrycha snažili seskupit a zlepšit svůj výkon.
„Bylo vidět, že na nás byli dobře připravení. Nedařilo se nám zachytit jejich rozehrávku a celkově hru. Snažili jsme se o tom mluvit a rychle je dostupovat, aby na nic neměli čas, ale to nám hlavně v prvním poločase nešlo. Věřím, že je to dobrý výsledek, který se dá před našimi diváky otočit,“ přeje si Frydrych.
Baník se do velkých šancí nedostal, hrozil především po přestávce po levé straně díky střídajícím Holzerovi a Plavšičovi.
„Nějakým způsobem se trápíme mezi našimi výkony, protože někteří hráči nemají optimální formu. Druhý poločas byl ale nakonec docela slušný. Je škoda, že jsme v závěru nestačili reagovat šancí nebo gólem, ale i tak si myslím, že výsledek je otevřený a uvidíme, co bude následovat u nás,“ pokračoval kouč Hapal.
Motivace do odvety
Kapitánu Frydrychovi se nelíbilo, jak domácí v závěru zdržovali a věří, že to tým do odvety namotivuje a bude věřit v postup.
„Nelíbilo se nám spousta věcí, které se ke konci zápasu děly. Bohužel jsme si to museli prožít. Věřím, že fanoušci budou správně nahecování a že si to zapamatujeme i my. Snad jim to doma vrátíme dvakrát tolik a postoupíme,“ dodává kapitán Baníku.
Odveta v Ostravě se bude hrát příští čtvrtek ve 20 hodin a přímý přenos nabídne stanice Radiožurnál Sport.