Baník bude na podzim bez evropských pohárů, navíc se loučí s dvojicí opor. Šín a Rigo míří do zahraničí
Fotbalisté Baníku Ostrava v evropských pohárech pro tuto sezonu končí. Po prohře 0:1 v závěrečném předkole Konferenční ligy ve slovinském Celje prohráli i domácí odvetu před vyprodaným stadionem - tentokrát 0:2. Sice v úvodu a dalších pasážích zápasu šance měli, ale gól nedali. Dvojice záložníků je navíc blízko odchodu do zahraničí.
„Do zápasu jsme v prvních minutách vstoupili výborně, byl to úplně jiný Baník než v minulém zápase v Celje. Před hráči smekám, zápas odmakali, bohužel rozhodla špatná produktivita a přesnost v koncovce. Soupeře jsme celý druhý poločas válcovali, bohužel se rozhodli zdržovat až do konce a nakonec zaslouženě postoupili. Mají neskutečnou kvalitu,“ hodnotil dvojutkání s Celje a hořký konec v pohárech trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal.
Poslechněte si reportáž Radiožurnálu ze čtvrtečního večera v Ostravě, kdy Baník prohrál s Celje a přišel o možnost zahrát si na podzim evropské poháry
Tři dobré příležitosti měl Pavel Buchta, úplně tu první útočník Erik Prekop za stavu 0:0, do 21. minutY ale tribuny ostravského stadionu musely skousnout dva góly Slovinců.
„Mám smíšené pocity, protože si myslím, že jsme měli na lepší výsledek. Prvních několik minut jsme měli dobrých a byla otázka času, kdy dáme gól. My ale místo toho jeden dostaneme. Takový počet šancí, jaký jsme měli, by se v takových zápasech neměl zahazovat,“ pokračoval smutně slovenský reprezentant Tomáš Rigo. Pro něj a Matěje Šína mělo jít o poslední zápas za Baník před přestupem do zahraničí.
Zaplněné tribuny se s oběma po zápase loučily, dvojice před fanoušky poté řekla do mikrofonu několik vět na rozloučenou, ale ani jeden z nich odchod prozatím nepotvrdil.
„Všechno se dozvíte v nejbližších hodinách. Pokud něco takového přijde, tak by to pro mě mohla být nová příležitost. Moc si vážím toho, co tady fanoušci tvoří. Na hřišti jsem odevzdal všechno,“ dodává Rigo.
Tomáš Rigo by měl podle médií odejít do anglického Stoke City a Matěj Šín se má hlásit v nizozemském Alkmaaru, který na rozdíl od Baníku do Evropské Konferenční ligy prošel.
Páteční los základních skupin Evropské konferenční ligy tak z českých týmů bude obsahovat pouze Spartu a Olomouc. Každý z účastníků dostane šest soupeřů, tři přivítá doma a se třemi bude venku.