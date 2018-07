‚Mám ho rád, nebudeme brečet do novin.‘ Milan Baroš sváděl ostré souboje s bývalým spoluhráčem

Bojovný zápas s minimem šancí a jen jediný gól. To byla pondělní dohrávka 1. kola fotbalové ligy mezi Baníkem Ostrava a Jabloncem. Domácí se radovali z výhry 1:0 po vlastním gólu jabloneckého obránce Tomáše Holeše, na kterém měl velký podíl ostravský kapitán Milan Baroš. Ostrava 7:17 24. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Baroš a David Hovorka, nerozlučná dvojice v zápase Baník - Jablonec | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Hlasatel v 81. minutě nadšeně vyvolával ve spolupráci s téměř devíti tisícovkami diváků jméno zkušeného Milana Baroše. Ten po hlavičce Diopa svedl souboj s obráncem Holešem a sám nevěděl, kdo míč dopravil do branky.

„Sám nevím. Něco jsem trefil a nevím, jestli jeho nohu, nebo balon, a skončilo to v bráně. Musím se na to ještě podívat,“ řekl po zápase na Radiožurnálu Milan Baroš, který byl rozhodujícímu momentu hodně blízko, gól byl ale vlastní.

Snad ještě častěji než s míčem se největší hvězda ostravského týmu potkávala na hřišti s obráncem Jablonce Davidem Hovorkou:

„Bohužel, jedna neuhlídaná standardní situace, protečovaný balon z přední tyče a zas tam byl on. Uznávám ho jako fotbalistu, ale na hřišti jde všechno stranu. Bohužel zas dal gól a bude se to těžko kousat,“ litoval Hovorka po zápase.

Hovorka Baroš jsou bývalí spoluhráči, ale v průběhu zápasu se na hřišti hodně hádali a v soubojích si pořádně „nakládali.“ Po zápase už šly emoce stranou.

„Znám se s ním z působení v Liberci. Je to hodný kluk a mám ho strašně rád. Fakt. Jsem rád, že 90 minut na hřišti je takový. Pokopeme se a po zápase si podáme ruku, myslím, že tak to má být. I dneska jsme si párkrát vynadali, párkrát jsme se pokopali, ale ani on ani já nebudeme brečet do novin. To k fotbalu patří,“ zamyslel se ostravský útočník.

"Soupeř určitě nebyl horší"

Velký boj nakonec vyhrál Baník, šlo ale o vyrovnaný a především bojovný fotbal. „Nebyl to moc líbivý fotbal, ale začátek soutěže bývá vždy kostrbatý. Soupeř byl obrovsky těžký, určitě nebyl horší než my. Vlastně je to mužstvo jara a vyhrát nad takovým soupeřem je vždycky cenné,“ těšilo ostravského trenéra Bohumila Páníka.

„Všechno se to na nás sesypalo. Měli jsme hodně šancí, které jsme neproměnili, bylo hodně nepřesností a ztrát. Gól jsme si dali vlastní a ještě deset minut před koncem,“ hořce se pousmál trenér Jablonce Petr Rada.

Ostrava stejně jako v minulé sezoně vyhrála první kole. Vloni ale následoval výkonnostní propad. Zabránit opakování podobného scénáře se fotbalisté Baníku pokusí v sobotu proti Slovácku.

Fortuna liga | 2. kolo 27.7. FK Mladá Boleslav - SK Sigma Olomouc 28.7. 1.FK Příbram - Bohemians Praha 1905 28.7. SFC Opava - FC Fastav Zlín 28.7. 1.FC Slovácko - FC Baník Ostrava 28.7. SK Slavia Praha - MFK Karviná 29.7. FK Teplice - FK Dukla Praha 29.7. FK Jablonec - AC Sparta Praha 30.7. FC Viktoria Plzeň - FC Slovan Liberec

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 24. 7. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 1 1 0 0 3:0 3 2. Plzeň 1 1 0 0 3:1 3 3. Sparta 1 1 0 0 2:0 3 4. Zlín 1 1 0 0 3:2 3 5. Bohemians 1905 1 1 0 0 2:1 3 6. Ostrava 1 1 0 0 1:0 3 7. Liberec 1 1 0 0 1:0 3 8. Příbram 1 0 1 0 1:1 1 9. Teplice 1 0 1 0 1:1 1 10. Ml. Boleslav 1 0 0 1 2:3 0 11. Slovácko 1 0 0 1 1:2 0 12. Jablonec 1 0 0 1 0:1 0 13. Karviná 1 0 0 1 0:1 0 14. Dukla Praha 1 0 0 1 1:3 0 15. Opava 1 0 0 1 0:2 0 16. Olomouc 1 0 0 1 0:3 0