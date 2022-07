Stoleté oslavy Baníku ozdobil zápas se Celticem v parádní atmosféře. ‚To se v Česku nevidí,‘ říká Vrba

Fotbalisté Baníku Ostrava v přípravném utkání na novou sezonu prohráli se skotským Celticem FC 2:4. Zápas se hrál na vyprodaném Městském stadionu ve Vítkovicích a byl součástí oslav sta let tradičního klubu. „Patří to k oslavě tak velkého klubu. I pro nás na hřišti bylo hezké zahrát si proti takovým hráčům,“ zhodnotil útočník domácích Nemanja Kuzmanović. Ostrava 13:24 14. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Laštůvka inkasuje jednu ze čtyř branek Celticu | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Pověstní baníkovští fanoušci předváděli celý zápas, jak umí fandit. Roztahovali transparenty, které opěvovaly historii klubu i největší přání. A tím je nový stadion.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž ze zápasu Baníku Ostrava se slavným soupeřem z Glasgow

Hráči na hřišti ale bojovali s opravdu silným soupeřem, který byl celé utkání jasně lepší.

„Měli jsme ze soupeře velký respekt. Ukázali, že jsou úplně jinde. Jak v technice, tak i v organizaci hry. Po ztrátě balónu jsou schopní hned presovat. Ukázali velkou kvalitu. Jen mě mrzí, že jsme jim ke gólům pomohli,“ hodnotil Radiožurnálu Nemanja Kuzmanović.

Ten byl v úvodu blízko vedoucímu gólu, slavného brankáře anglické reprezentace Joea Harta z půlky hřiště přehodil, ale branku těsně minul.

Podle trenéra Pavla Vrby se porovnávalo na hřišti neporovnatelné: „Celtic a Rangers jsou na úrovni anglické ligy. Až budeme porážet anglická mužstva, bude to hezké. Ale momentálně na to nemáme.“

Baník v posledních letech hodně mluví o účasti v evropských pohárech, ale utkání se Celticem nastavilo pověstné zrcadlo. „Je to Liga mistrů. A do Ligy mistrů nám ještě pár kroků zbývá. Ale třeba některou z nižších soutěží zkusíme,“ přeje si Kuzmanović.

Zatímco hráči na hřišti si pořádně zaběhali, diváci se během celého zápasu pořádně bavili. „Patří to k výročí klubu. Ideální soupeř, fantastická atmosféra. Díky všem, co přišli. Patří to k oslavě tak velkého klubu. I pro nás na hřišti bylo hezké zahrát si proti takovým hráčům,“ dodal třiatřicetiletý útočník.

Tohle byl váš zápas! Díky za atmosféru a za to, že jste přišli oslavit sto let Baníku! pic.twitter.com/yXd6Onf3p6 — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) July 13, 2022

I Vrba si připomněl atmosféru z Bazalů z mistrovské sezony 2003/04, ale při odchodu do šaten nejprve zamířil omylem na stranu hostů. Byla to pro něho premiéra na lavičce Baníku na domácím stadionu.

„Hledal jsem šatnu, to je pravda. Jsem zvyklý chodit jiným směrem. Ale chci hlavně pochválit fanoušky. To, co předvedli, se v Česku nevidí. I když nás soupeř převyšoval kvalitou, fanoušci byli pořád na naší straně a za to jim patří velký dík,“ chválil.

Trenér Baníku si přeje, aby zápas se Celticem byl pro fanoušky nakopávákem do sezony. „Je vidět, že je Ostrava v tomhle výjimečná. Doufám, že jim to vydrží i v sezoně a že budou i spokojenější. Snad budou výsledky přijatelnější,“ doplnil po mimořádném utkání.

Výsledek přípravného útkání Baník Ostrava - Celtic Glasgow 2:4 (1:2) Branky: 7. Šehič, 71. Tijani - 14. Furuhaši, 24. O'Riley, 49. Jakumakis, 74. Abada. Sestava Ostravy: Laštůvka - Ndefe (69. Sanneh), Takács (78. Fulnek), Pojezný (69. Chlumecký), Fleišman (84. M. Jaroň) - Kaloč (46. Pokorný), Tetour (46. Budínský) - Klíma, Kuzmanovič (61. Buchta), Šehič (61. P. Jaroň) - Almási (61.Tijani). Trenér. Vrba.