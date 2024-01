Baník začal zimní přípravu bez útočných opor Tanka a Ewertona. Řeší se i odchod nespokojeného Kaloče

Dvě opory Ewerton a Abdullahi Tanko scházely na úvodním tréninku Baníku Ostrava po Novém roce. Nigerijský útočník Tanko jen kvůli tomu, že přiletí do Česka později. To u brazilského záložníka Ewertona je situace složitější. Slavia si ho stáhla z hostování a chce ho prodat. Ostrava 20:00 6. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Baníku Ostrava Abdullahi Tanko a Ewerton slaví gól | Foto: Alexandr Satinský | Zdroj: Profimedia

„Začali jsme přípravu, teď nám ještě tolik nechybí. Uvidíme, jestli bude chybět i v soutěži. Věřím, že je to ještě otevřená věc, a uvidíme. Podmínky byly stanovené předem, Slavia si momentálně Ewertona stahuje zpátky, ale je to otevřené. Já si myslím, že pokud nikam nepřestoupí, tak je velká pravděpodobnost, že by s námi mohl jaro odehrát,“ přeje si trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal.

Po půl roce se tedy opakuje situace jako v létě u Srba Plavšiče, který Baník táhl a pak přestoupil ze Slavie do Polska.

„Trochu mě to mrzí. Ať už to byl Plavšić, nebo Ewerton. Ten hráč k nám ze Slavie přišel po dlouhodobém zranění, ta práce na něm byla znát a cítil se tady výborně. To bylo vidět na hřišti, odehrál výborné zápasy, vstřelil spoustu gólů a byl platným hráčem. Uvidíme, je to otevřené. Jak se říká, všichni jsme nahraditelní, tak bychom museli nahradit i Ewertona,“ dodává bývalý trenér Opavy nebo pražské Sparty.

Zpět v tréninku. ⚽️ pic.twitter.com/2iG4kgvEHh — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) January 5, 2024

Naopak na tréninku nechyběl ještě nedávno kapitán reprezentace do jednadvaceti let Filip Kaloč, který ale na podzim moc nehrál a možná vyjednává o svém odchodu.

„Spokojený nejsem, takže budu dělat vše proto, aby se to změnilo. Řešíme, co pro mě bude nejlepší. Z ničeho neutíkám, dokud tady jsem, tak o své místo budu bojovat, ale jak říkám, uvidíme, co bude dál,“ říká Kaloč.

Jedinou novou posilou Baníku v zimní přípravě je tak zatím krajní hráč na pravou stranu Matúš Rusnák. Čtyřiadvacetiletý fotbalista přišel ze Žiliny.

„Určitě je to posun. Česká liga je atraktivnější, ale i náročnější než ta slovenská, takže je to krok dopředu. Doufám, že se nám bude dařit, splním trenérovo očekávání a budu hrát,“ přeje si Rusnák.

⚽️ Baník dnes zahajuje zimní přípravu. V aktuálním, širším kádru je 32 hráčů už včetně Matúše Rusnáka. Oproti podzimu schází Ewerton. pic.twitter.com/bppJtOhazU — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) January 5, 2024

Mluvil jsem s ním několikrát, rozhodl se pro Baník, za to jsem rád. Je to typ rychlostního hráče na kraj, což je dobře, zvýší nám na pravé straně konkurenci,“ doplnil na adresu Rusnáka kouč Pavel Hapal. Do kádru zařadil i pět mladých hráčů z béčka.