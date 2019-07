Nemyslel jsem, že to člověka tolik vtáhne, říká Jankulovski o funkcionářské práci v Baníku

Loni v létě se Marek Jankulovski stal sportovním ředitelem Baníku Ostrava. Po sezoně, ve které se Slezané zachraňovali až v posledním kole. Bývalý levý záložník Baníku a později obránce reprezentace a AC Milán má za sebou úspěšný rok a ve své funkci zůstává. Ostrava 16:10 14. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalí fotbaloví reprezentanti Marek Jankulovski (vpravo) a Václav Svěrkoš | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia | Zdroj: Michal Beránek / CNC / Profimedia

„Sám jsem si nemyslel, že se do toho člověk tak vtáhne. Myslel jsem si, že jsem ve fotbale něco zažil, ale když jsem těch třicet kol seděl na tribuně, tak jsem měl kolikrát co dělat, abych se udržel a ty emoce nevypouštěl,“ překvapilo Marka Jankulovského, který v roce 2007 vyhrál s AC Milán Ligu mistrů a v reprezentaci odehrál 78 zápasů a vstřelil 11 gólů. Práce v Baníku ho pohltila.

„Když to řeknu takhle zpětně, tak to byl spíš rok poznávání tím, že jsem do toho vletěl rovnýma nohama bez nějakých zkušeností. Člověk se hodně učí za chodu, ale musím říct, že to asi splnilo to, co jsem očekával, že mě to zase vtáhne do fotbalu. Ale pořád se učím, není to tak, že bych dneska věděl všechno. Naopak jsem do toho šel s tím, že si to rok vyzkouším, a potom se rozhodnu.“

Na dlouhé rozhodování neměl Jankulovski během nezvykle krátké přestávky čas.

„Když sezona skončila, tak ten tlak na mě, že budu automaticky pokračovat, to nebylo úplně ideální, protože když mě někdo do něčeho tlačí, tak hned vycouvám, protože si to musím pořádně promyslet,“ říká Jankulovski, který ale nakonec v Baníku pokračuje.

V létě přivedl do ostravského klubu útočníka Tomáše Smolu a křídla Milana Lalkoviče a Rudolfa Reitera. Všichni se vyjadřovali, že právě osoba Jankulovského hrála v jejich rozhodování významnou roli.

„Nepřijde sem žádný hráč, o kterém bych nebyl já osobně přesvědčen. Proto sem nepřijdou, a myslím, že to tak bude za mě, hráči, které mi někdo nabídne a já neuvidím,“ má jasné zásady bývalý úspěšný fotbalista a nyní už zkušenější funkcionář.

Nabídku na působení v Baníku už měl od předchozího majitele Petra Šafarčíka, ale na něho i jeho předchůdce Tomáše Peteru nemá nejlepší vzpomínky. Zato současný majitel Brabec mu dává jistotu.

„Mám k němu důvěru. Věřím mu, a proti si myslím, že to tak vypadá. Baník jako celek šlape. Dnes je tu seriózní majitel a věřím, že tu bude ještě spoustu let,“ přeje si pokračování úspěšné spolupráce Marek Jankulovski.