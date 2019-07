Ve 14 letech podepsal slovenský fotbalista Milan Lalkovič smlouvu s anglickou Chelsea. Nakonec si ale s českým brankářem Petrem Čechem v jednom týmu nezahrál. Prošel hned třemi nejvyššími evropskými soutěžemi a nižšími ligami v Anglii. Teď přestoupil po osmi měsících z Olomouce do Baníku Ostrava, na českou ligu je prý adaptovaný. Ostrava 15:09 7. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Milan Lalkovič ještě v dresu Sigmy Olomouc | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Jdu po osmi měsících do lepšího klubu. Musím zaklepat, ať to tak jde i nadále. Chci s Baníkem něco dokázat,“ je spokojený Lalkovič. V Baníku bude mít ale v ofenzivě velkou konkurenci. V týmu je legenda Milan Baroš, z Opavy přišel Tomáš Smola a to není vše.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Prošel Chelsea a vyhrál portugalský pohár. Teď se křídelník Lalkovič chystá na ligu s Baníkem

„Nikde to není jednoduché. Bude to na mně. Jak budu hrát a trénovat. Musím přesvědčit trenéra. Je to větší klub než Sigma a pro mě krok dopředu,“ dodává slovenský křídelník pro Radiožurnál.

Lalkovič je po necelých sedmi letech dalším košickým rodákem v dresu Baníku.

„Hrál tu Róbert Zeher, ne? Teď hraje čtvrtou ligu proti mému otci. Už jen dohrává, má svůj věk.“ říká Lalkovič na adresu krajana Róberta Zehera. Bývalý útočník byl mezi fanoušky Baníku oblíbený a Lalkovič se na plné tribuny také těší.

„Oni nepřestávají zpívat. Je to radost hrát. Fotbal se hraje pro fanoušky. Doufám, že je nějakými věcmi zvednu ze sedaček. Hlavně ať vyhrajeme. Pokud mi to tam bude padat, bude to třešnička na dortu,“ říká vítěz portugalského poháru s Vitórií CS Lalkovič.