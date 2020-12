Olomoucká Sigma v lize remizovala popáté v řadě, tentokrát na půdě Baníku Ostrava

Fotbalisté Olomouce remizovali v předehrávce 13. kola první ligy v Ostravě 1:1. Hosté vedli od 64. minuty po brance Jakuba Yunise, o deset minut později zařídil dělbu bodů z penalty Dyjan Carlos de Azevedo. Baník bodoval v pátém kole po sobě, Sigma dokonce v jedenáctém. Popáté za sebou však Hanáci remizovali 1:1, přestože ve všech utkáních vedli. Ostrava 20:33 18. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Baníku Ostrava remizovali ve 13. kole nejvyšší domácí soutěže se Sigmou Olomouc 1:1 | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Olomouc odstartovala velmi aktivně, ale její první šance přišla až v době, kdy se zdálo, že otěže hry převezmou domácí. Hosté prošli v 18. minutě středem ostravské obrany, ale Falta napoprvé trefil Laštůvku a domácí brankář i jeho opakovaný pokus bravurně vyrazil nohou.

Na druhé straně zahrozil také Baník. De Azevedo se po centru opřel do balonu z voleje, jenže zamířil do Mandousovy náruče. Poté Kaloč v 32. minutě sklepl balon do běhu Šašinkovi, který proskočil mezi stopery a ocitl se sám před brankou, kterou ale minul.

Na konci první půle vychytal Laštůvka tři gólové šance. Nejprve ho nedokázal překonat osamocený Vepřek a poté ani dorážející Yunis. V nastavení pak zneškodnil i jasnou Chytilovu příležitost z malého vápna.

Domácí kouč Kozel na množství olomouckých šancí reagoval v poločase dvojím střídáním. Zpočátku se zdálo, že přinesou požadovaný efekt.

Hra se srovnala, ale pak se domácí Jánoš pustil s míčem riskantně před domácí vápno, přišel o něj a i když Laštůvka ještě dvě následné Vepřekovy střely kryl, na Yunisovu dorážku už nestačil.

Sigma byla po gólu opticky lepší, v 74. minutě všal Holzer obešel ve vápně Gonzáleze, který do něj strčil rukama. Sudí Hrubeš i po poradě s videorozhodčím Denevem nařídil penaltu, z níž dal De Azevedo pátý gól v ligové sezoně. V nastavení mohl dát Sigmě krutou ránu Zajíc, ale jeho gól na 2:1 kvůli ofsajdu neplatil.

Ostrava, která vyhrála minulá čtyři kola, neprohrála s Olomoucí doma v lize pošesté za sebou, počtvrté v řadě s ní však remizovala. Baník se posunul na šesté místo a navíc má k dobru dva odložené domácí duely. Hanáci zůstali čtvrtí.

13. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - Sigma Olomouc 1:1 (0:0)

Branky: 74. De Azevedo z pen. - 64. Yunis. Rozhodčí: Hrubeš - Poživil, Ratajová - Denev (video). ŽK: Houska (Olomouc). Bez diváků.

F:L (PLATNÉ K 18. 12. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 11 9 2 0 33:3 29 2. Sparta 12 9 0 3 28:17 27 3. Jablonec 12 7 2 3 21:13 23 4. Olomouc 13 5 7 1 19:12 22 5. Plzeň 12 6 2 4 28:16 20 6. Ostrava 11 5 3 3 17:10 18 7. Pardubice 12 5 3 4 13:15 18 8. Liberec 11 5 2 4 16:14 17 9. Karviná 12 4 5 3 13:16 17 10. Slovácko 11 4 3 4 16:13 15 11. Zlín 11 5 0 6 13:14 15 12. Č. Budějovice 12 3 6 3 16:20 15 13. Bohemians 1905 12 4 2 6 15:16 14 14. Teplice 12 3 1 8 12:26 10 15. Ml. Boleslav 12 2 3 7 14:22 9 16. Brno 12 2 3 7 12:25 9 17. Příbram 12 2 3 7 10:27 9 18. Opava 12 1 3 8 10:27 6