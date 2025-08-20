Baník oznámil návrat Plavšiče. Srbský křídelník do Ostravy přichází na roční hostování

Srbský fotbalista Srdjan Plavšić se vrací do Ostravy. Baník získal devětadvacetiletého ofenzivního hráče na hostování z klubu polského vicemistra Raków Čenstochová, uvedl to na svém webu. Bývalý hráč Sparty a Slavie působil v Polsku po odchodu z Ostravy od léta 2023.

Rodák z Nového Sadu do Baníku přichází na hostování do konce aktuální sezony, po které mu v Rakówu skončí smlouva. Ostravští nyní finišují s dotažením všech administrativních náležitostí.

Ofenzivně naladěný srbský driblér prožil na přelomu let 2022 a 2023 v dresu Baníku nejlepší zahraniční sezonu v dosavadní kariéře. I s domácím pohárem zaznamenal v 27 zápasech pět gólů a sedm asistencí a fanoušky bavil průniky z křídla, tahem na bránu, kličkami.

„Věříme, že tyto atributy hry v něm stále jsou a že nám znovu pomůže. Nebylo to vůbec jednoduché ho sem přivést, stálo to mnoho úsilí a jednání, ale cítíme, že kádr potřebujeme posílit. Jsme rádi, že se to nakonec podařilo,“ řekl šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.

'Fanoušci ho přijali za svého'

„Srki už tehdy v Ostravě výborně zapadl do našeho prostředí, fanoušci ho přijali za svého a na hřišti navíc dlouhodobě ukazoval kvalitu a rozdílovost. Důležité bylo, že i on chtěl do Baníku znovu jít. Přejeme si, aby to spojení fungovalo stejně jako před necelými třemi lety,“ dodal Mikloško.

Před příchodem do Ostravy oblékal Plavšič dresy Sparty a Slavie, v české lize má bilanci 127 odehraných zápasů a 13 gólů. V Čenstochové ztratil místo v sestavě, pět posledních utkání proseděl jen na lavičce.

Baník je krok od Konferenční ligy, v cestě do hlavní fáze mu ve 4. předkole stojí lídr slovinské ligy Celje.

