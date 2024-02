Exbaníkovec Cadu položil Ostravu. Čekal jsem, že míč někdo tečuje, říká Letáček o rozhodujícím gólu Plzně

„Máme radost, nepopírám, že to byly silné emoce, ty fotbal přináší. Nakonec to máme zasloužené. My jsme si za tím vítězstvím šli, Baník byl těžký protivník. Zápas to byl výživný, mělo to tempo a bylo to celé agresivní,“ popsal trenér Viktorie Plzeň Miroslav Koubek.

V sobotu ztratil jeho tým v závěru výhru nad Mladou Boleslaví, teď se dočkal opačných emocí.

Domácího gólmana Letáčka po Caduově nakopnutí před branku zmátl probíhající plzeňský útočník Chorý.

„Cadu to udělal dobře. Tohle je jeho obvyklé řešení situací. Centroval takovou poloviční střelou, nedá se to nazvat ani střelou nebo centrem. Tyhle míče jsou pro brankáře hrozně nepříjemné, přede mnou do toho nabíhal Tomáš Chorý a čekal, jestli se toho někdo ještě nedotkne, netečuje to. Bohužel se pak událo to, co se stalo a míč skončil v bráně,“ uznal domácí gólman Jiří Letáček.

A tak minutu před koncem zápasu tato situace v nastaveném čase rozhodla.

„Hned, jak jsem viděl ten centr, tak to vypadalo zajímavě, pak už to bylo jen na tom, jestli to Tomáš tečuje nebo zmate gólmana. Byl to od Cadua super balon. Věděli jsme, že Baník má silné přechody a rychlé hráče. To se potvrdilo v situacích, kdy jsme zápas nezvládali. Celkově to byl poctivý výkon, jsem rád, že nám to tam padlo a máme tři body,“ dodal plzeňský kapitán Lukáš Kalvach.

Viktorku v závěru spasil Cadu

17. kolo první fotbalové ligy: Baník Ostrava - Viktoria Plzeň 0:1 (0:0) Branka: 90.+2 Cadu. Rozhodčí: Všetečka - Machač, Hurych - Adámková (video). ŽK: Klíma, Hapal (trenér) - Jemelka, Kopic, Dweh. Diváci: 7717.

Sestavy:

Ostrava: Letáček - Ndefe, Lischka, Pojezný, Kpozo - Boula, Rigo - Buchta (63. Rusnák), Kubala (71. Šín), Ewerton (82. Šehič) - Klíma (71. Adediran). Trenér: Hapal.

Plzeň: Jedlička - Dweh, Hranáč, Jemelka - Kopic, Kalvach, Traoré (56. Červ), Cadu - Jirka (56. Mosquera), Šulc (78. Vydra) - Chorý. Trenér: Koubek.