Svojí misi jsem splnil, říká po zvládnuté baráži Rada. Cítí, že přesto na lavičce Dukly skončí

I tentokrát se v baráži o účast ve fotbalové Chance lize radovaly celky z nejvyšší domácí soutěže. Pražská Dukla se zachránila v souboji s druholigovým Vyškovem po remízách 0:0 a 1:1 až po penaltovém rozstřelu. Fanoušci jihomoravského týmu se loučil s klubem, který se stěhuje do Příbrami, domácí trenér Petr Rada zase tušil, že na lavičce Dukly po zápase skončí. Praha 7:58 2. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté pražské Dukly | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: Profimedia

„Jestli jsem za posledních pět dní spal deset hodin, tak je to hodně. Neusnul jsem, jelikož jsem to opravdu prožíval. Jsem nervák, cítil jsem velkou zodpovědnost a doma to odnášela moje paní. Jsem rád za hráče i fanoušky Dukly. Já tak svoji misi v Dukle, jak říkají jako plukovník, splnil,“ nechal se po zápase slyšet Rada.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o dramatické odvetě baráže mezi pražskou Duklou a Vyškovem

„Došlo až na penalty, ve kterých jsem prostě byli ti šťastnější,“ dodal Rada, který zápas na lavičce nedokončil - po slovní přestřelce mezi Radou a asistentem trenéra Vyškova Tomášem Joslem byli oba vyloučeni na tribunu.

Vyškov nebyl od postupu daleko. A když brankář Jakub Sirotník, který odchytal skvělý zápas a dokonce chytil penaltu Jhonu Mosquerovi, tak se opravdu zdálo, že by osud Vyškova dopadl dobře.

Příběh jihomoravského klubu je smutný bez ohledu na výsledek barážového zápasu - Vyškov se bude od nové sezony stěhovat do Příbrami, a to z důvodu nevyhovujících podmínek na stadionu v Drnovicích.

„Když jsem po zápase přecházel hřiště, tak jsem cítil opravdové vyčerpání. Ale říkal jsem si, že my jsme neprohráli, moji hráči a fanoušci jsou pro mě vítězové. Musím také ocenit práci mého realizačního týmu. Můžeme odejít s hlavou vztyčenou. V kontextu událostí prohrály město Vyškov a Drnovice,“ smutnil po zápase zklamaný trenér Vyškova Jan Kameník.

Trenér pražské Dukly Petr Rada sleduje zápas s Vyškovem z tribuny poté, co byl vyloučen | Foto: Pavel Mazáč | Zdroj: Profimedia