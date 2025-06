České fotbalistky znají soupeřky do baráže. V boji o postup do elitní skupiny Ligy národů vyzvou Rakousko

Češky obsadily ve skupině B4 kvůli horší bilanci ve vzájemných zápasech druhé místo za Ukrajinou. Rakousko skončilo v „áčku“ třetí a při losování bylo mezi nasazenými týmy, proto bude hrát odvetu doma.

České hráčky v samostatné historii porazily Rakušanky jen jednou, dvakrát s nimi remizovaly a třikrát prohrály. Vzájemné skóre je ale vyrovnané (11:11). Naposledy se oba týmy utkaly předloni v dubnu, kdy Rakousko doma v přípravě zvítězilo 2:0.

České fotbalistky se v baráži o postup do Ligy A utkají s Rakouskem, čtvrtfinalistkami Eura 2022. Přesto podle mě schůdnější soupeř než takové Dánsko.



Hraje se v říjnu, Češky začínají doma. Dorazí tak třeba Sarah Zadrazil z Bayernu nebo brankářka Manuela Zinsberger z Arsenalu. pic.twitter.com/5iFWfCfUAV — Lucie Macháčová (@LucieMachacova) June 6, 2025

„Rakousko se v roce 2022 představilo na mistrovství Evropy v Anglii, kde postoupilo dokonce do čtvrtfinále. Během turnaje jsem je sledovala a viděla jsem, že se jedná o velmi dobře organizovaný tým, proti kterému se nikomu nehrálo vůbec dobře. My teď samozřejmě začneme intenzivně sbírat informace o tomto soupeři a brzy budeme znát jeho aktuální sílu,“ řekl Klimková pro web Fotbalové asociace ČR.

Je ráda, že Češkám los přisoudil sousední zemi. „Z tohoto pohledu je samozřejmě dobře, že hrajeme proti Rakousku a odpadne nám náročné cestování. Navíc věřím tomu, že by nás mohli do Rakouska vyrazit podpořit i čeští fanoušci, protože to budou mít kousek,“ uvedla padesátiletá Klimková.