Vyrovnaní soupeři, postoupit může kdokoliv, shodují se čeští fotbalisté po losu play-off

Čeští fotbaloví reprezentanti se po pátečním losu play-off o mistrovství světa 2022 v Kataru shodují, že utkání ve Švédsku nemá favorita. Malou nevýhodou ale může být fakt, že svěřenci kouče Jaroslava Šilhavého odehrají baráž venku, a to i v případě postupu a finálového duelu proti lepšímu z utkání Rusko - Polsko. „Věřím, že máme mužstvo na to, abychom tyto týmy porazili,“ uvedl kapitán Tomáš Souček. Praha 19:21 26. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Tomáš Souček | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

„Těžký soupeř, jako všichni ostatní, co byli v osudí. Poslední zápasy, které reprezentace hrála se Švédskem, byly všechny vyrovnané,“ uvedl trenér Jaroslav Šilhavý pro web FAČR.

Fotbalisty čeká v semifinále baráže o MS Švédsko, v případě postupu vítěz utkání Rusko - Polsko Číst článek

Samostatná česká reprezentace ve třech zápasech proti Seveřanům nevyhrála. V posledním vzájemném duelu v březnu 2016 ve Stockholmu se oba soupeři rozešli smírně 1:1.

„Může postoupit kdokoliv. My máme samozřejmě nevýhodu, že los nakonec rozhodl o tom, že budeme hrát venku. Švédové mají skvělý kompaktní tým, všichni skvěle brání, všichni mají metr devadesát, a ještě mají skvělé individuality,“ vyjmenovával záložník Jakub Jankto.

Největší hvězda by ale Švédům měla v duelu s českým týmem chybět. Čtyřicetiletý kanonýr Zlatan Ibrahimovic má jednozápasový trest za žluté karty.

„Víme, že kvůli kartám nebude hrát Ibrahimovic, to je určitě dobrá informace. Je potřeba se na to pořádně připravit, sbírat veškeré informace o jejich týmu a v březnu se rozhodne,“ řekl Šilhavý. Na případné finále play-off, ve kterém by se Češi utkali znovu venku s vítězem duelu Rusko - Polsko, zatím myslet nechce.

„Hodnotit soupeře pro finále je předčasné. Oba soupeři jsou také vyrovnaní a podobně silní. Představa, že bychom měli být v pavouku s Itálií a Portugalskem, by ale byla taková frustrující,“ poukázal český kouč na fakt, že jeho týmu hrozila i část pavouka „C“, ve které jsou právě obě dvě velmoci. Je tak jisté, že buď Itálie, nebo Portugalsko bude na šampionátu chybět.

„S losem jsem velmi spokojený, protože jsme se vyhnuli dvěma největším gigantům, což pro nás bylo důležité. Už nyní se na zápasy těším a věřím, že budeme připraveni dost na to, abychom se porvali o šanci dostat se na mistrovství světa. Věřím, že máme mužstvo na to, abychom tyto týmy porazili,“ dodal kapitán týmu Tomáš Souček.

Češi skončili ve své kvalifikační skupině o světový šampionát na třetím místě a do play-off prošli jako jeden ze dvou vítězů skupiny Ligy národů spolu s Rakouskem. Semifinále baráže se odehraje 24. března, finále o pět dnů později.