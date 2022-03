Kdo bude místo Ruska bojovat o fotbalové mistrovství světa? Šanci mají Slováci i Norové

Společné rozhodnutí FIFA a UEFA vyřadila z mezinárodních fotbalových soutěží ruské kluby a verdikt s největší pravděpodobností znamená i konec ruské reprezentace v kvalifikaci o mistrovství světa. Polsko se s Rusy odmítlo utkat, stejný postoj mají i potenciální soupeři Češi a Švédové. Otázkou zůstává, kdo prázdné místo po Rusech v baráži zaplní. Dle historických precedentů může mít opět šanci na postup i Slovensko. Curych (Švýcarsko) 11:41 1. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenští reprezentanti by si přeci jen mohli zahrát baráž o mistrovství světa. Na snímku Albert Rusnák a Lukáš Haraslín | Foto: Darrin Zammit Lupi | Zdroj: Reuters

Polsko se mělo v baráži o mistrovství světa utkat s Ruskem 24. března. Je jasné, že i bez rozhodnutí FIFA by k tomuto zápasu nedošlo - Poláci do zápasu odmítli nastoupit, Rusové by se navíc za současného stavu měli problém letecky se přesunout téměř na jakékoliv neutrální hřiště, které by bylo pro utkání vybráno.

V ten samý den proti sobě hrají Švédi a Češi a případný vítěz tohoto duelu by vyzval jednoho z dvojice Polsko-Rusko. Jelikož je ale Rusko nyní ze hry, není jisté, jak FIFA situaci vyřeší. Pokud se na situaci podíváme z historického pohledu, nabízí se tři možnosti.

Mohl by být aplikován systém, který mezinárodní fotbalové soutěže tradičně používají jak v kvalifikacích, tak ve finálových turnajích - do baráže by poustoupil nejlepší třetí tým ze všech skupin. To by bylo Norsko, které s osmnácti body skončilo ve skupině G za Tureckem a Nizozemskem. Hvězdný mladík Erling Haaland by tak opět dostal šanci, že se v prosinci v Kataru ukáže.

Volný los Polska

Další možnost by mohla zafungovat s odkazem na kvalifikaci na mistrovství světa 1974. Bylo to shodou okolností Sovětský svaz, který tehdy odmítl nastoupit do odvety proti Chile. Zápas nakonec kuriózně proběhl, přestože Sověti do Santiaga nedorazili. Utkání trvalo celkem 30 sekund, kdy jediný gól do prázdné brány vstřelil Francisco Valdés.

Reprezentace Sovětského svazu se na zápas s Chile nedostavila

Postup byl poté automaticky přisouzen Chile. V tomto případě by automaticky do play-off proti Česku či Švédsku postoupili Poláci. Nutno říci, že situace je jiná - v roce 1974 šlo o dvojzápas, jehož první část už byla odehrána. Tehdy to byl navíc tým, kdo se rozhodl na hřiště nenastoupit, nyní to je FIFA, kdo to Rusům zakazuje. Přesto je volný los Polska velmi pravděpodobnou možností.

Šance pro Slovensko

Třetí možný klíč, který mohou pořadatelé turnaje zvolit, by otevřel možnost kvalifikace na mistrovství světa Slovákům. Ti totiž skončili v kvalifikační skupině H třetí za Chorvaty a diskvalifikovanými Rusy, možnost postupu jim navíc dává precedens, který je pro dnešní situaci vhodnějším než ten z roku 1974.

Jde o slavný případ Dánska z roku 1992, kterému se nepovedlo probojovat na Euro. Tehdy hrálo závěrečný turnaj jen 8 týmů a Dánsko zůstalo ve kvalifikační skupině za Jugoslávií. Situaci ale změnila válka v Jugoslávii, země se dostala na sankční list OSN a těsně před propuknutím šampionátu z něj byla vyloučena.

Místo Balkánců přijeli na Euro právě Dáni. Nebyli připravení a většina z nich dorazila přímo z dovolené, turnaj ale nakonec k překvapení všech vyhráli. Pokud by se FIFA řídila tímto historickým příkladem, proti Polsku by nastoupili Slováci.

FIFA a UEFA má tedy z čeho vybírat a jejich rozhodnutí pravděpodobně padne v nejbližších dnech. Kvalifikační duel se přeci jen má hrát již za tři týdny.