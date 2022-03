Rozhodnutí FIFA respektujeme, říká Vaclík o baráži mistrovství světa. Výhodu Polska nepřeceňuje

Zdolat 24. března ve Stockholmu domácí Švédsko a pak o pět dní později v Polsku uspět proti Lewandowskému a spol. Taková cesta povede pro české fotbalové reprezentanty na listopadové mistrovství světa do Kataru. Kvůli vyřazení Ruska se původně uvažovalo o miniturnaji tří reprezentací, ale nakonec Polsko čeká na vítěze duelu Švédska s Českem. Pireus (Řecko) 17:16 12. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Vaclík | Zdroj: Reuters

Reprezentační brankář Tomáš Vaclík přijal rozhodnutí FIFA bez námitek. „K tomuto rozhodnutí to směřovalo celou dobu, takže mě to nepřekvapilo. Byla tam ještě možnost takového miniturnaje, ale to by bylo organizačně asi složitější,“ řekl brankář Olympiakosu Pireus pro Radiožurnál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si komentáře Tomáše Vaclíka před utkáním play-off o mistrovství světa proti Švédsku

Poláci budou tedy semifinále baráže hrát nebudou, původní soupeř Rusko bylo ze soutěže vyloučeno kvůli válečnému konfliktu, který rozpoutalo na Ukrajině.

Vaclík nemá pochyby o tom, že rozhodnutí je naprosto správné. A nemá probém ani s řešením situace v baráži. „Všichni to vzhledem k situaci, která je v Evropě i ve světě, respektujeme,“ říká Vaclík.

Premier League zakázala Abramovičovi podílet se na řízení Chelsea, působení klubu v soutěži to neovlivní Číst článek

Českou reprezentaci tedy 24. března čeká zápas ve Švédsku a pokud by svěřenci trenéra Šilhavého uspěli, tak si to za dalších pět dnů rozdají o jedno postupové místo s Polskem. Poláci možná budou v drobné výhodě, uvidí svého soupeře a budou na něho dlouho ladit formu.

„Drobnou výhodu zřejmě mohou mít, ale ten rozestup mezi zápasy je pět dní, to se třeba v klubech, které hrají evropské poháry, nestává. Toho času na přípravu a regeneraci bude hodně,“ doplňuje Vaclík.

Dobrou zprávou pro českou reprezentaci je postupné uzdravování lýtka střelce Patrika Schicka. O tom, jestli se bude moct k národnímu výběru připojit, rozhodne jeho klub Bayer Leverkusen během příštího týdne.