ŽIVĚ: Fotbalová jednadvacítka vstoupí do baráže o Euro v Belgii, Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Čeští fotbalisté do 21 let ve 20 hodin vstoupí do baráže o mistrovství Evropy v Belgii. Lvíčata Belgičany neporazila už devět let, vítězství v roce 2015 vystřelil Patrik Schick. Radiožurnál Sport z utkání odvysílá přímý přenos.

