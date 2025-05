‚Loučení důstojným způsobem.‘ Vyškov opouští vesnický stadion v Drnovicích, stále drží naději na ligu

Dva tisíce osmnáct fanoušků se přišlo rozloučit s profesionálním fotbalem v Drnovicích. Vesnický stadion totiž naposledy hostil domácí duel nedalekého Vyškova, který po sezoně prodá licenci do Příbrami. Jestli půjde o práva na první či druhou ligu, to zatím není vůbec jasné. Na úvod baráže s Duklou Praha totiž Vyškov remizoval 0:0. Drnovice 11:35 29. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci fotbalového Vyškova na stadionu v Drnovicích | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: Profimedia

Přesto, že si fanoušci fotbalistů Vyškova nemohli při derniéře v Drnovicích ani jednou zakřičet na oslavu gólu, po utkání hráčům dlouho děkovali a trenér Jan Kameník vnímal speciální atmosféru.

„Publikum nebylo přísné, bylo k nám velmi shovívavé a povzbuzovalo nás. Jsem za to velmi rád. Řekl bych, že se s Drnovicemi loučíme důstojným způsobem a přáli jsme si sem přivést ligový tým, což se teď podařilo,“ děkuje Kameník.

Obránce Tomáš Čelůstka při zápase, který nakonec žádnou branku nenabídl, náladu fanoušků tolik nevnímal.

„Teď po zápase mě to strašně mrzí. Sice jsem tady jen rok, ale přirostlo mi to zde hodně k srdci a dobře se mi v Drnovicích hrálo. Stadion je neuvěřitelný v tom, jak na vás dýchne historií a všemi velkými zápasy, které se tu hrály,“ vzpomínal Čelůstka.

V poháru Uefa si tam zahrál třeba Mnichov 1860. Kolem roku 2000 hostil zápasy české reprezentace. A Drnovice na něm odehrály 10 sezón v 1. lize.



To nejlepší má ale už za sebou. A dnes je to tak pravděpodobně naposledy, kdy se na stadionu v Drnovicích hraje profesionální fotbal. pic.twitter.com/FEgkVQBRbn — Sporťák (@SportakCZ) May 28, 2025

Vesnice s necelými 2500 obyvateli totiž hostila evropské poháry nebo reprezentační duely. Na to vzpomínal současný trenér pražské Dukly Petr Rada, který byl v roce 1999 jako asistent Josefa Chovance u výhry české reprezentace 3:0 nad Švýcarskem.

„Byl to krásný stadion, na který chodilo hodně lidí. Dneska je ale situace trochu jiná. Je to škoda pro místní lidi a další lidi z kraje, kteří fotbalem žili. Tímhle si myslím, že stadion v Drnovicích končí,“ ví nejen Rada, že po přesunutí vyškovského týmu do Příbrami se už v Drnovicích pravděpodobně nikdy profesionální fotbal hrát nebude.

Jestli se klub přestěhuje jako nový účastník Chance ligy nebo zůstane druholigový, rozhodne po úvodní remíze 0:0 nedělní odveta na hřišti pražské Dukly. Tu nabídne v přímém přenosu stanice Radiožurnál Sport, server iROZHLAS.cz bude napínavý záchrannářský souboj sledovat v podrobné online reportáži.

S Drnovicemi se loučíme statečným bojem s @FKDuklaPraha. O výsledku baráže definitivně rozhodne nedělní odveta na Julisce.



Děkujeme všem fanouškům, kteří dorazili a užili si tento zápas s námi. #ZaVyskov pic.twitter.com/H9T62f66sG — MFK Vyškov (@fotbalvyskov) May 28, 2025