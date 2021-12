Fotbalisté Barcelony můžou po dvaceti letech chybět v play-off Ligy mistrů. K jistotě postupu potřebují v posledním utkání základní skupiny vyhrát na hřišti dosud neporaženého Bayernu Mnichov. Německý celek má sice už postup jistý, ale podle trenéra Bayernu Juliana Naggelsmanna nastoupí v nejsilnější sestavě. Mnichov (Německo) 17:04 8. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér FC Barcelony Xavi Hernandéz | Foto: Nacho Doce | Zdroj: Reuters

„I přes to je to pro nás důležitý zápas, Liga mistrů je vždy něčím speciální, a my chceme být spravedliví k dalšímu týmům ve skupině.“

Barcelona může po dvaceti letech chybět v play-off Ligy mistrů, pro jistotu postupu musí porazit Bayern

Těmito slovy Naggelsmann naznačil, že se nechystá šetřit své největší hvězdy brankáře Manuela Neuera nebo třeba útočníky Kingsleyho Comana, Leroye Saného nebo Roberta Lewandowského.

Pro polského útočníka by zápas mohl být jakousi menší odplatou za to, že na konci listopadu nezískal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety na úkor Lionela Messiho, který v katalánském celku strávil šestnáct sezon a ještě do léta za něj s kapitánskou páskou nastupoval. Tu dřív nosil i současný trenér Barcelony Xavi.

Pokud jeho svěřenci v Bavorsku zvítězí, nemusí se ohlížet na výsledek utkání Benfiky, protože před ní má na druhém místě v tabulce skupiny E dvoubodový náskok.

„Nemáme jinou možnost, než jít a vyhrát. Jsme odkázaní sami na sebe. Pokud získáme tři body, postoupíme mezi nejlepších šestnáctku. Pokud to nedokážeme, bude záležet na utkání Benfiky s Kyjevem,“ potvrdil jasný cíl Xavi.

Postupová matematika pro jeho svěřence v případě toho, že nezvítězí, zní následovně:

Pokud Benfica Lisabon jakkoliv neporazí kyjevské dynamo, které už je v tabulce jasně poslední, Barcelona se kvalifikuje do osmifinále soutěže bez ohledu na svůj vlastní výsledek.

Pokud ale Benfica Dynamo jakkoliv porazí a Barcelona zároveň remizuje či prohraje na hřišti Bayernu, katalánský celek se po dvaceti letech nezúčastní bojů o titul v Lize mistrů, ale bude o něj hrát o soutěž níž, tedy v Evropské lize.