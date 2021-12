Barcelona ohlásila posilu do útoku, dotáhla přestup mladého Španěla Torrese z Manchesteru City

Španělský křídelník Ferrán Torres přestupuje z Manchesteru City do Barcelony, očekávaný přestup potvrdil katalánský klub na svých webových stránkách. Barcelona za jedenadvacetiletého hráče zaplatí částku, která by se měla podle médií vyšplhat až na 55 milionů eur. V novém působišti Torres podepsal dlouholetou smlouvu do roku 2027. Barcelona 15:30 28. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Španělský fotbalista Ferrán Torres | Foto: Maurizio Borsari | Zdroj: Reuters

Barcelona Ferrána Torrese oficiálně představí na stadionu Camp Nou 3. ledna. Ve smlouvě na pět a půl roku je rovněž zabudovaná výkupní klauzule ve výši 1 miliardy eur.

Fotbalový rok 2021 nabídl návrat diváků, přestupy Messiho s Ronaldem či pokus o založení superligy Číst článek

Torres se do Španělska vrací po pouhých osmnácti měsících, v létě minulého roku ho za 25 milionů eur přivedl z Valencie trenér Pep Guardiola do Manchesteru City. S ním mladý Španěl vyhrál anglický titul, na začátku probíhající sezony ale utrpěl zlomeninu v noze a následně vyjádřil své přání odejít zpět do své vlasti.

„Když za hráčem přijde Barcelona nebo Real Madrid, je těžké říct ne. Chci, aby mí hráči byli šťastní. Nejsme jako kluby, kdy prezidenti či sportovní ředitelé řeknou ‚ne, musíš zůstat!‘ Když mi řekl, že chce odejít, nechal jsem ho,“ přiznal Guardiola.

Na španělském reprezentantovi tak úřadující anglický mistr vydělá přes dvojnásobek částky, kterou za něj v roce 2020 zaplatil, od Barcelony má totiž dostat 55 milionů eur. Katalánský velkoklub je sice ve finančních potížích, k příchodu Torrese ale pomohla další nedávná bankovní půjčka. Ani platový strop v tomto případě nebude pro Barcelonu problémem, Kataláncům totiž zůstala na Torresův plat výrazná rezerva poté, co ukončil kariéru Sergio Agüero.

Torres za Manchester City nastoupil ve 43 zápasech, ve kterých vstřelil 16 gólů. Nejčastěji nastupoval na pravém křídle, trenér Guardiola ho ale využil i na hrotu útoku jako „falešnou devítku“. Stejný post si vyzkoušel i za španělskou reprezentaci, které na letním Euru pomohl dvěma góly k postupu do semifinále.