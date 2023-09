Schick po půl roce opět trénoval s Leverkusenem. ‚Zranění byl nejtěžší moment mojí kariéry,‘ říká

Patrik Schick dal gól 19. února při domácí porážce s Mohučí 2:3. Od té doby neskóroval a zasáhl už jen do čtyř zápasů. Naposledy hrál na začátku března osmifinále Evropské ligy proti Ferencvároši.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Patrika Schicka a Xabiho Alonsa z Leverkusenu

„Jak ta předchozí sezona dobře skončila, tak ta nová špatně začala. Hned v létě jsem měl první operaci třísel a od té doby se to se mnou táhlo,“ připomněl Schick na konci března, kdy podruhé vyhrál anketu Fotbalista roku.

Cenu si vysloužil hlavně za loňské jaro, když sezonu 2021/22 ukončil se 24 brankami a stal se druhým nejlepším střelcem německé Bundesligy po Robertu Lewandovském. Od startu minulého ročníku se mu ale přestalo dařit střelecky. A navíc začal mít zdravotní problémy s třísly.

Návrat do tréninku

„Loňskou první polovinu sezony jsem se trápil, stejně jako se trápil celý Leverkusen. Do toho jsem měl ještě zdravotní problémy. Ta cena byla pro mě trochu překvapení, ale vážím si jí o to víc, protože tohle zranění byl asi nejtěžší moment v mé kariéře,“ dodával 27letý Patrik Schick.

Těžké období po zdravotní stránce mu snad skončilo. Ve středu se poprvé po více než půl roce objevil na týmovém tréninku Leverkusenu. A z videa na sociálních sítích německého celku je patrné, že mu to vykouzlilo úsměv na tváři.

Nová konkurence

Co by Schickovi mohlo úsměv zkazit, je to, že mu v útoku Bayeru v době jeho nepřítomnosti vzrostla konkurence, která do základní jedenáctky teď nepouští ani dalšího českého reprezentanta Adama Hložka. Jmenuje se Victor Boniface.

22letý nigerijský útočník po letním přestupu z belgického Saint-Gilloise nastřílel za pět bundesligových kol šest branek a k nim přidal dvě asistence. Bonifaceova přínosu si cení i trenér Leverkusenu Xabi Alonso.

„Nejde jen o to, jak hraje on sám, ale jak pomáhá celému týmu. Není to jen klasický útočník, ani obyčejný střelec. Je to komplexní hráč,“ vyzdvihl trenér.

I díky Bonifaceově produktivitě je Leverkusen v tabulce německé ligy druhý. Má jen horší skóre než vedoucí Bayern Mnichov. Ten se v sobotu představí v Lipsku.