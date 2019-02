Lokeren se dvěma Čechy je blízko brzkému konci sezony, zachránit ho může údajná korupce konkurentů

V Česku fotbalové jaro sotva začalo, v Belgii ale už můžou v sobotu večer znát jméno sestupujícího týmu. Způsobené je to tamním systémem, ve kterém se nejhoršího mužstva tabulky nadstavbová část už netýká a rovnou míří o soutěž níž. Jediní dva Češi v belgické lize - Lukáš Mareček s Jakubem Řezníčkem - by si tuhle zkušenost rádi odpustili, jenže suverénně poslední je právě jejich Lokeren. Lokeren 14:44 23. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Lukáš Mareček podepsal smlouvu s belgickým Lokerenem. Na fotce se sportovním ředitelem klubu Willym Reyndersem a agentem Viktorem Kolářem. | Foto: SPORT INVEST

„Teď to není úplně ideální, teď už to půjde horko těžko zachránit,“ říká Radiožurnálu záložník Lokerenu Lukáš Mareček.

Něco jiného by mohl Mareček tvrdit, jen kdyby se na tabulku díval ne přes jedny, ale minimálně patery růžové brýle. Do konce základní části zbývají čtyři kola a Lokeren ztrácí na předposlední Waasland-Bevern osm bodů. Hotovo může být už v sobotu a ví to i Jakub Řezníček.

„Pořád se tu trénuje naplno, všichni jsou pozitivní. To je takové zvláštní. Když jsme v Česku padali s Příbramí nebo v Českých Budějovicích, tak byli všichni naštvaní, chtěly se dávat pokuty. Tady je to prostě jiná mentalita a pořád doufají, že se to dá ještě zachránit,“ říká Řezníček.

Ale zachránit se by byl sportovní zázrak. I proto, že v následujících kolech se Lokeren utká se silným Anderlechtem či vedoucím Genkem. A tak už oba Češi v Lokerenu přemýšlejí nad velkou anomálií, která je dost možná čeká. Závěrečné kolo základní části se totiž v Belgii hraje v půlce března, poslední tým přímo sestupuje a až do konce sezony, tedy dva a půl měsíce, je bez soutěžních zápasů.

„Je to tak. Poslední jde rovnou a v březnu máte konec. Je to jako hokeji: když nejdete do play-off, tak už máte volno. Vůbec nevím, jak to tady funguje, jestli hned skončíme a bude dovolená. Ptal jsem se Lukáše a ten taky neví. Vůbec si nedokážu představit, co bude dít,“ krčí rameny Řezníček.

Nebyly by to dva roky prázdnin jak v románu Julese Vernea, maximálně pár měsíců a dost možná proložené tréninky, nicméně Jakub Řezníček s Lukášem Marečkem doufají, že by i po případném sestupu sportovní cestou nakonec nemusely být tak nepříjemné.

Mareček věří, že by Lokeren mohla v první lize udržet kauza s ovlivňováním zápasů, ve které patří mezi podezřelé několik konkurenčních klubů.

„Teď se to nějak řeší a má padnout nějaký verdikt, ale nikdo neví, jestli padne po sezoně, po play-off, nebo před play-off. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne. Je tam docela velká šance pro nás, že kdyby se některé ty věci prokázaly, my bychom zůstali na úkor jiných v první lize,“ říká Mareček.

A kdyby ani tohle nevyšlo, bývalý záložník Sparty, Anderlechtu nebo Brna by se podle toho zařídil.

„To by záleželo na jednání s Lokerenem, protože moje motivace je taková, že bych asi nechtěl hrát druhou belgickou ligu.

Předtím se ale ještě pokusí Lukáš Mareček společně s Jakubem Řezníčkem a dalšími fotbalisty Lokerenu sestup odvrátit. Vždyť druhá liga se tady hrála naposledy před 23 lety a pak tu i díky zástupu Čechů v čele s Janem Kollerem zažili mnohem lepší časy.