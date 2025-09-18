‚Special One‘ je zpátky v Portugalsku. Hvězdný kouč Mourinho po konci ve Fenerbahce povede Benficu
Novým trenérem fotbalistů Benfiky Lisabon se podle očekávání stal José Mourinho. Slavný Portugalec se vrací do práce jen tři týdny poté, co skončil ve Fenerbahce Istanbul. Benfica dnes představila nového kouče na tiskové konferenci.
Mourinho podepsal dvouletou smlouvu, po konci této sezony od ní mohou obě strany odstoupit. V Benfice nahradil Bruna Lageho, jenž byl odvolán po úterní překvapivé domácí porážce 2:3 s Karabachem v úvodním kole Ligy mistrů. Po takřka 25 letech se vrací do klubu, který na začátku své úspěšné kariéry vedl v deseti soutěžních zápasech.
Juventus remizoval v divoké přestřelce s Dortmundem 4:4. Benfica překvapivě nestačila na Karabach
Číst článek
„Mám radost, že tu můžu být, a zároveň cítím velkou zodpovědnost. Tohle je jeden z největších klubů na světě. Jsem hladovější než před 25 lety,“ uvedl Mourinho. „Mohu slíbit, že Benficou budu žít. Já nejsem důležitý, důležitá je Benfica a její fanoušci. Jsem tady, abych jim odevzdal maximum,“ přidal.
Jeden z nejúspěšnějších trenérů fotbalové historie bude působit ve vlasti po 21 letech. V roce 2004 po vítězství v Lize mistrů odešel z Porta do Chelsea, s níž během dvou angažmá třikrát ovládl Premier League. V milionářské soutěži uspěl i v roce 2010 s Interem Milán, v Evropské lize slavil s Manchesterem United a v Konferenční lize s AS Řím.
Mourinho bude mít za úkol znovu získat s Benficou portugalský titul, v posledních dvou sezonách skončili „Orli“ na druhém místě za městským rivalem Sportingem. „Chtěli jsme trenéra, který je rozený vítěz. Těžko jsme mohli najít někoho s lepším životopisem,“ podotkl prezident klubu Rui Costa.
V Lize mistrů zažije dvaašedesátiletý kouč paradoxní situaci, protože s Fenerbahce vypadl v závěrečném předkole právě s Benficou a následně byl odvolán. Ve 2. kole ligové fáze se lisabonský velkoklub představí na hřišti Chelsea, předtím ho čekají ještě tři duely v portugalské nejvyšší soutěži.
Benfice patří i levý obránce české reprezentace David Jurásek, v této sezoně ale hostuje v Besiktasi Istanbul.